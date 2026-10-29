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Dünya Tüccar Başkan Trump paylaşımlarını satıyor! 50 milisaniye için ayda 100 bin dolar
Dünya

Tüccar Başkan Trump paylaşımlarını satıyor! 50 milisaniye için ayda 100 bin dolar

Yeniakit Publisher
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Tüccar Başkan Trump paylaşımlarını satıyor! 50 milisaniye için ayda 100 bin dolar

ABD Başkanı Donald Trump’ın kurduğu Truth Social’ın, Trump’ın piyasaları hareketlendirebilen paylaşımlarına diğer kullanıcılardan yalnızca milisaniyeler önce ulaşılmasını sağlayan özel hizmetini Wall Street şirketlerine sattığı öne sürüldü. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre yaklaşık 50 milisaniyelik zaman avantajının bedeli ayda 100 bin dolara kadar çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımları bu kez içerikleriyle değil, onlara kimin daha önce ulaşabildiğiyle gündemde.

Bloomberg'in konu hakkında doğrudan bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Trump'ın kurduğu Truth Social, başkanın paylaşımlarına çok daha hızlı ulaşılmasını sağlayan Truth API hizmetini finans dünyasına pazarlıyor.

Hizmetin müşterileri arasında Bloomberg'in yanı sıra yüksek frekanslı işlemleriyle bilinen Susquehanna International Group ve Jump Trading'in bulunduğu öne sürüldü.

50 MİLİSANİYENİN BEDELİ 100 BİN DOLAR

İşin en dikkat çekici tarafı ise satılan zaman avantajı.

Trump Media yetkililerinin daha önce verdiği bilgilere göre sistem, Trump'ın paylaşımlarını müşterilerine yaklaşık 50 milisaniyelik avantajla ulaştırabiliyor.

Yani göz açıp kapamaktan çok daha kısa bir süre...

Ancak Wall Street'te bilgisayarların saniyenin binde birlik dilimlerinde alım-satım yaptığı düşünüldüğünde bu küçücük zaman farkı milyonlarca dolarlık işlemlerde önemli hale gelebiliyor.

En hızlı erişim sağlayan hizmet için ödenen ücretin ise aylık 100 bin dolara kadar çıktığı bildiriliyor.

TRUMP'IN BİR PAYLAŞIMI PİYASAYI HAREKETLENDİREBİLİYOR

Truth Social'daki başkanlık paylaşımlarının finans şirketleri açısından değerli görülmesinin nedeni Trump'ın açıklamalarının zaman zaman piyasaları doğrudan etkileyebilmesi.

Petrolden hisse senetlerine kadar birçok yatırım aracının fiyatı, Trump'ın savaş, ateşkes, gümrük tarifeleri veya ekonomi hakkındaki açıklamalarından saniyeler içinde etkilenebiliyor.

Yüksek frekanslı işlem şirketlerinin kullandığı yazılımlar ise haberleri ve açıklamaları otomatik olarak okuyarak insanlardan çok daha hızlı şekilde alım veya satım emri verebiliyor.

Dolayısıyla Trump'ın paylaşımına 50 milisaniye önce ulaşmak bile Wall Street açısından ticari değere dönüşebiliyor.

“VARLIKLI WALL STREET ŞİRKETLERİ KAYRILIYOR” ELEŞTİRİSİ

Uygulama beraberinde etik ve hukuki tartışmaları da getirdi.

Intercept Media ve Freedom of the Press Foundation, Beyaz Saray'ın resmi hükümet duyurularını yalnızca Truth Social üzerinden yayımlamasının, ücretli hızlı veri hizmeti devam ettiği sürece engellenmesi talebiyle ağustos ayında Trump'a dava açtı.

Davada, hükümet kaynaklı bilgilere erişimde parası olan şirketlere zaman avantajı sağlanmasının anayasal sorun oluşturabileceği ileri sürülüyor.

Eleştirilerin merkezinde ise görevdeki bir ABD başkanının açıklamalarına daha hızlı erişimin, başkanla bağlantılı bir şirket tarafından ticari ürüne dönüştürülmesi bulunuyor.

TRUMP MEDIA: HABER YANILTICI

Trump Media and Technology Group ise suçlamaları reddetti.

Şirket, Truth Social'ın farklı sektörlerden talep gören ve sektör standartlarına uygun bir API hizmeti sunduğunu belirterek müşterilerinin gizliliğini koruduğunu açıkladı.

Haberdeki iddiaların anonim kaynaklara dayandığını belirten şirket, bunların Trump Media'ya, müşterilerine ve hissedarlarına zarar vermeyi amaçladığını öne sürdü.

TRUMP'IN AİLE TRÖSTÜ ŞİRKETİN YÜZDE 41'İNE SAHİP

Tartışmanın bir başka boyutunu ise Trump ailesinin şirketteki ekonomik çıkarı oluşturuyor.

Trump'ın aile varlıklarını yöneten tröstün Trump Media'nın yaklaşık yüzde 41'ine sahip olduğu, Donald Trump'ın da söz konusu tröstün tek yararlanıcısı olduğu belirtiliyor.

Trump Media daha önce yatırımcılarına API hizmeti kapsamında 10'dan fazla müşteri anlaşması imzaladığını bildirmişti.

Şimdi tartışılan soru ise çok daha çarpıcı:

Bir ABD başkanının piyasaları etkileyebilecek açıklamalarına milisaniyeler önce ulaşmak parayla satın alınabilir bir ayrıcalığa dönüşebilir mi?

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