TÜBİTAK’tan Bitki projesine destek

Dursun Suna Niğde

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Serçe tarafından 3. Ulusal Antarktik Bilim Seferi güzergahı üzerinden altı farklı adadan toplanarak ülkemize canlı olarak getirilen ve üniversitenin devamlılığı sağlanan bitkiler ile ilgili çalışmaların yapılacağı proje kapsamında, bitkilerin ekstrem koşullara tolerans ve adaptasyon sürecinde görevli ‘miRNA’ların bulunması hedefleniyor.

Dünyanın bilinen en zorlu koşullarında yaşama adapte olmuş bitkilerle gerçekleştirilen bu proje ile elde edilecek sonuçların, küresel ısınmanın tehdidi altında olan tarımsal yetiştiricilikte verim kaybının engellemesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.