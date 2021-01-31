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Gündem TÜBİTAK’tan Bitki projesine destek
Gündem

TÜBİTAK’tan Bitki projesine destek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümününden büyük başarı. Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Zahide Neslihan Öztürk Gökçe’nin yürütücüsü olduğu 1001-KUTUP 2020 projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 09:42:00 -
TÜBİTAK’tan Bitki projesine destek

 Dursun Suna  Niğde 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Serçe tarafından 3. Ulusal Antarktik Bilim Seferi güzergahı üzerinden altı farklı adadan toplanarak ülkemize canlı olarak getirilen ve üniversitenin devamlılığı sağlanan bitkiler ile ilgili çalışmaların yapılacağı proje kapsamında, bitkilerin ekstrem koşullara tolerans ve adaptasyon sürecinde görevli ‘miRNA’ların bulunması hedefleniyor.

Dünyanın bilinen en zorlu koşullarında yaşama adapte olmuş bitkilerle gerçekleştirilen bu proje ile elde edilecek sonuçların, küresel ısınmanın tehdidi altında olan tarımsal yetiştiricilikte verim kaybının engellemesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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