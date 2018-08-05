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TÜBİTAK yarışması için elektrikli otomobil üretti

İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK'ın düzenleyeceği "Elektromobil Yarışması" için dört çeker elektrikli otomobil ürettiler.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:11
TÜBİTAK yarışması için elektrikli otomobil üretti

Çeşitli bölümlerden 17 öğrencinin,  TÜBİTAK'ın düzenleyeceği "Elektromobil Yarışması" için yaklaşık 1 yıl önce İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) içerisinde bulunan atölyede yaptığı ortak çalışmayla tasarladıkları 4x4 çekiş sistemli elektrikli otomobil, kampüs içerisinde basın mensuplarına tanıtıldı.

"Yarıştan daha önemli nokta bu teknolojiyi üretebilmek"

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, yarıştan daha önemli olan noktanın bu teknolojiyi üretebilmek olduğunu söyledi.

Otomobilin, tasarımından teknolojisine her aşamasının öğrencilere ait olduğunu belirten Dereli, şunları anlattı:

"Tabii ki amacımız iyi bir netice ile dönmek ama her şeyden önce yarışı tamamlamak çok daha önemli bizim için. Biz şununla gurur duyuyoruz, 4x4 elektrikli otomobili ürettik, geçen seneye kadar yoktu bu sene üreten oldu mu bilmiyoruz. Bizim amacımız, elektrikli otomobil sevdası, elektrikli otomobil hedefi olan ülkemizin bu hedefine katkı sunmak. Burada da teknoloji ihtiyacı var. Dolayısıyla en önemli teknoloji burada batarya teknolojisi, biz bunun altyapısını üniversitemizde kurmaya başladık, arkadaşlarımız çalışıyorlar, bir takım cihazlar alıyoruz ve ülkemizin vizyonuna katkı sunmaya çalışıyoruz. Uzun ömürlü, dayanıklı, uzun mesafeler gidebilecek araçlara koymak için bataryalar üretmek amacıyla yola koyulmuş bulunuyoruz."

"Büyükada için elektrikli fayton üretmek istiyoruz"

İstanbul Büyükada için elektrikli fayton üretmek istediklerini belirten Dereli, bunun için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Biliyorsunuz Büyükada'da faytonlar var ve atların durumu hiç iç açıcı değil, biz onlara şunu teklif ettik, eğer o bağlantı sağlanabilirse biz Büyükada'daki bütün faytonları elektrikli yapmaya talibiz, sonuçta yapabileceğimizi arkadaşlarımız zaten göstermiş oldular." 

Elektrikli Otomobil Proje Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emin Taner ise düşük enerji tüketimli yüksek performanslı "ELEKTRO-MOB-İSTE" ile 100 kilometre mesafenin 1-1,5 lira arasında bir maliyet ile alınabileceğini anlattı.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:11
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