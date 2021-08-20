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TÜBİTAK SAGE ile TEI arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Gündem TÜBİTAK SAGE ile TEI arasında iş birliği protokolü imzalandı
Gündem

TÜBİTAK SAGE ile TEI arasında iş birliği protokolü imzalandı

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ile TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 00:45:00 -
TÜBİTAK SAGE ile TEI arasında iş birliği protokolü imzalandı

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) arasındaki imza töreni, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) gerçekleştirildi.

Törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş katıldı.

“Ar-Ge’nin derinliğinin olduğu boyutta bir iş birliği yapıyoruz”

TÜBİTAK Başkanı Mandal, TEI ile yaptıkları iş birlikleri hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

“TEI ile gerekli risk boyutlarını da alarak, Ar-Ge’nin derinliğinin olduğu boyutta bir iş birliği yapıyoruz. Bugüne kadar ortaya koydukları ürünlerin teknolojiye dayalı olan boyutu, gerçekten mevcut durumu değil, onun üstüne inşa edilmiş bir konu. Dolayısıyla biz de bu süreçte kendileriyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bizim için hep akademik boyutu, işin heyecan boyutu, araştırma boyutunun derinliği her zaman önemli ama biz firmalarımıza göre kendimizi şekillendiriyoruz. TEI’nin bizden istekleri hep bugünün değil, geleceğin teknolojilerine yönelik çalışmalar yapılması. Bugün bir imzaya şahitlik yapıyoruz, gelecekte başarılara şahitlik yapacağız.”

 

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