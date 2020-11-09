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Gündem TÜBİTAK geliştirdi! Barbaros artık daha güvende
Gündem

TÜBİTAK geliştirdi! Barbaros artık daha güvende

TÜBİTAK'ın geliştirdiği CRPA küresel konumlanma sistemi Doğu Akdeniz'de görev yapan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nde kullanılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:24:00 -
TÜBİTAK geliştirdi! Barbaros artık daha güvende

Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, 16 Şubat’a kadar Doğu Akdeniz’de görevini sürdürecek. Gemi, “Tanux-1” ve “Apollo Moon” isimli gemilerle Doğu Akdeniz’de ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürütüyor. Gemide, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli CRPA (anti-jam) küresel konumlanma sistemi (KKS) anten çözümü kısa süre önce devreye alındı. Konumlandırma sistemlerine yönelik karıştırma tehditlerinin önüne “anti-jamming GNSS” ile geçiliyor. GNSS sistemi, mini/mikro İHA gibi küçük boyutlu platformları ve silah sistemlerini karıştırmaya ve aldatmaya dayanıklı hale getiriyor. GPS, glonass, galileo, beidou bantlarında faaliyet gösteren sistem, 4’lü CRPA anteni ve dahili GNSS alıcısı ile birlikte 100 gram ağırlığı ve 7x7x2 cm boyutları ile dünyadaki benzerlerinin çok önünde yer alıyor.

Karıştırma sinyallerini bastırıyor

Küresel konumlandırma sistemlerinin düşman unsurlarca karıştırılması, platformların işlevini kaybetmesine, hatta kazaya uğramasına kadar büyük sorunlara yol açıyor. Bu sorunları engellemek için anti-jamming GNSS uydu sinyallerini destekleyebiliyor ve çoklu frekans bantlarında çalışabiliyor. Küresel konumlandırma sistemi sinyalleri alıcıya ulaşana kadar uzun bir yol izlediğinden, atmosferik etkilerden dolayı güç bakımından zayıflıyor. Anti-jamming GNSS ürünü sayesinde karıştırma sinyalinin yönü belirlenebiliyor ve uzaysal filtreleme kullanılarak karıştırma sinyallerinin bastırılması sağlanıyor. Bu yeni sistem Doğu Akdeniz’de sismik arama yapan Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin güvenliğine önemli katkı sağlıyor.

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Yorumlar

Şuayb

Durmak yok yola devam
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ido

cumhur ittifakı ülkemizi dünyaya meydan okur hale getiriyor
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