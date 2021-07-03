TÜBİTAK Fen Lisesi eğitime başlıyor

Gerede OSB’de Halavet Gıda Jelatin Fabrikasının açılış töreninde konuşan Varank, her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de katma değerli yerli üretimle Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler grubuna sokmakta kararlı olduklarını bildirdi. Varank, son 19 yıldır her alanda sanayicinin, üreticinin, emekçinin yanında yer aldıklarını, Türkiye’nin dört bir yanında çarklar dönsün, istihdam oluşsun diye büyük gayret içinde olduklarını vurguladı. Teknolojik dönüşüm sürecinde yetişmiş insanın kaynağının en önemli husus olduğuna dikkati çeken Varank, “LGS’de yüzde 1›lik dilime giren öğrencilerimiz, fen lisemizin giriş sınavı başvurularını 2-4 Temmuz tarihlerinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapabilirler” ifadesini kullandı.

Önde gelen ülkelerdeniz

Bolu’da birtakım temaslarda bulunan Varank, Türkiye’nin aşılama alanında en önde gelen ülkelerden biri konumunda olduğunu da vurguladı. Varank, “2008 krizi, bölgesel çatışmalar, küresel ısınma ve Covid-19 salgını derken dünya ticareti gerçekten büyük sınamalardan geçiyor. Ancak biz ülkemiz adına umutluyuz. Ülkemiz aşılamada iyi bir noktada. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki başarılı yönetimimiz sayesinde turizm noktasında da ülkeler bir bir kapılarını Türkiye’ye açmaya başladılar” diye konuştu.