TÜBİTAK BİLGEM personel alıyor
TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde görev yapmak üzere kadrolu olarak personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre saşvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta : [email protected]
Telefon : 0 (262) 675 3542/3820/3548/3517/3537/3557
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