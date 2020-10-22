“TÜBİTAK BİGG 2020” programı için ön başvurular başladı

BİGG Programı’nın birinci aşama başvurusu bigg.entertech.com.tr adresinden yapılabiliyor. Verilen bilgiye göre, web üzerinden toplanan iş fikirleri iki aşamalı bir eleme sistemine tabi tutuluyor. Değerlendirmeyi geçen iş fikirleri, İstanbul Teknokent, Boğaziçi TTO ve Sakarya Teknokent’in online gerçekleşecek eğitim ve mentorluk programına dahil oluyor. Programı tamamlayarak iş fikirlerini geliştiren girişimci adayları, hazırlayıp ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvurarak, 200 bin TL’ye kadar olan hibe destekten yararlanmak için yarışıyor.