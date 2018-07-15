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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal 15 Temmuz mesajı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Mandal, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, hain kalkışmanın 2. senesinde, insanlık dışı girişimin tüm aktör ve destekçilerini TÜBİTAK olarak lanetlediklerini vurguladı.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:28
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal 15 Temmuz mesajı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak "Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla ülkemizin gücüne güç katacağız. Böylece bu kutsal ülke için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ve canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizin emanetine sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Türk milletinin, 15 Temmuz'da vatanına, değerlerine, milli  iradesine, devletin birlik, bağımsızlık ve bekasına hayatı pahasına sahip çıkma  azim, kararlılık ve gücünde olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiğine işaret  eden Mandal, "Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, darbe girişiminin çok  daha ötesinde kötü emeller taşıyan bu girişime, o gece gereken yanıtı layıkıyla  vermiştir. Başta bilim ve teknoloji olmak üzere, her alanda güçlü ve lider bir  ülke olma amacıyla politika ve faaliyetlerine yön veren TÜBİTAK, bu hedefe  ülkemizi taşımak için var gücüyle çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mandal, başta bilim ve teknoloji olmak üzere her alanda milletçe el  ele verip kenetlenildiği zaman, başarılamayacak hiçbir şey olmadığına  inandıklarını belirterek FETÖ darbe girişiminde olduğu gibi, ülkeyi karanlığa,  çatışmaya sürükleyecek her türlü etkene omuz omuza verip karşı durulduğu ve  bilim, teknoloji, sanat, edebiyat gibi alanlarda proje ve çalışmalara  odaklanıldığında Türkiye'nin önünde hiçbir gücün duramayacağını kaydetti.

TÜBİTAK'ın gençlere, çocuklara, ailelere bilim ve teknolojinin  yeşereceği ortamları hazırlamak için şimdiye kadar var gücüyle çalıştığını ve  çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Mandal, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, bilim ve teknoloji alanındaki amiral gemisi TÜBİTAK. Bu  durum, hain terör örgütü FETÖ'nün kurumumuza sızmak için gösterdiği çabanın  nedenini açıkça gözler önüne sermektedir. TÜBİTAK, FETÖ ile mücadeleyi en erken  başlatıp en yoğun biçimde sürdüren kurumların başında gelmiştir. Bünyesindeki  hain unsurlardan temizlenen yeni TÜBİTAK, 2023 hedeflerine doğru yepyeni proje ve  çalışmalarla ülkemizin bilim, teknoloji, yenilik camiasına önderlik etmektedir.  Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla ülkemizin gücüne güç katacağız. Böylece bu  kutsal ülke için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ve canlarını ortaya koyan  tüm gazilerimizin emanetine sahip çıkacağız. Milletimizin ve devletimizin birlik,  bağımsızlık ve bekasına canı pahasına sahip çıkan şehitlerimize Allah'tan rahmet  diliyor, gazi ve kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:28
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