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TÜBİTAK, AR-GE personeli alacak

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre TÜBİTAK, 16 Ar-Ge personeli istihdam edecek.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
TÜBİTAK, AR-GE personeli alacak

TÜBİTAK tarafından Kocaeli ve Ankara’da görev yapacak 16 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Siber Güvenlik Enstitüsünde görev yapmak üzere Ankara’da 6, Kocaeli’de 10 Ar-Ge personeli alınacak.

İlan için son başvuru tarihi 6 Ağustos olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK’ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
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  6. Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM)
  7. Siber Güvenlik Enstitüsü

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