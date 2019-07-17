TÜBİTAK, AR-GE personeli alacak Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre TÜBİTAK, 16 Ar-Ge personeli istihdam edecek.

TÜBİTAK tarafından Kocaeli ve Ankara’da görev yapacak 16 Ar-Ge personeli istihdam edilecek. Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Siber Güvenlik Enstitüsünde görev yapmak üzere Ankara’da 6, Kocaeli’de 10 Ar-Ge personeli alınacak. İlan için son başvuru tarihi 6 Ağustos olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK’ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor.

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