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TÜBİTAK 9 personel alacak

21 Ocak 2019 Pazartesi 09:01
TÜBİTAK 9 personel alacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de görevlendirmek üzere 9 personel alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı ile TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 9 personel alınacak.

Ankara ve Kocaeli'deki kadrolara yapılacak alım için 11 Şubat'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden müracaat edilebilecek.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 09:01
  1. BİLGEM
  2. personel alınacak
  3. Resmi Gazete
  4. TÜBİTAK

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