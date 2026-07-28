‘Erkekler geç olgunlaşır’ sözünü bilim de teyit etti! Erkek beyninde gelişim 32 yaşına kadar sürüyor

Uzm. Dr. Onultan, araştırmanın erkeklerin fiziksel gelişimi ile beyin gelişiminin aynı süreç olmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Erkeklerde boy uzaması ve cinsel gelişim çoğunlukla 18-20 yaşlarında tamamlanırken, beynin özellikle üst düzey bilişsel fonksiyonlardan sorumlu bölgeleri gelişimini sürdürmeye devam eder. Beyin, yaşamın erken dönemlerinden itibaren gereksiz sinir bağlantılarını ayıklayarak daha verimli ağlar oluşturur. Erkeklerde bu yeniden yapılanma süreci kadınlara göre daha uzun sürdüğü için nörolojik olgunlaşma da daha ileri yaşlara kadar devam edebilmektedir." Uzm. Dr. Onultan, “Beynin ön bölümünde yer alan prefrontal korteks, planlama, mantıklı karar verme, dikkat, risk analizi, dürtü kontrolü ve duyguların yönetimi gibi birçok önemli işlevi yerine getiriyor. Bu bölgenin gelişim süreci tamamlandıkça bireylerin karar alma mekanizmaları da daha dengeli hale geliyor” ifadelerini kullandı. Uzm. Dr. Onultan, erkek ve kadın beyninin gelişim hızının farklılık gösterebildiğini belirterek şu bilgileri verdi: "Kadın beyninde sinir ağları erişkinlik dönemine daha erken ulaşırken, erkek beyninde sinaptik yeniden yapılanma ve nöral ağların optimize edilmesi daha uzun süre devam eder. Bu nedenle bazı erkeklerde genç erişkinlik döneminde risk alma eğilimi, ani karar verme veya dürtüsel davranışlar daha belirgin olabilir. Ancak bu durum tüm bireyler için geçerli değildir. Genetik özellikler, eğitim düzeyi, çevresel faktörler ve yaşam deneyimleri de beyin gelişimini önemli ölçüde etkiler."