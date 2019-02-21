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TÜBİTAK 76 personel alacağını duyurdu

TÜBİTAK Başkanlığınca çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 61'i Ar-Ge personeli, toplam 76 kişi alınacak.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:04
TÜBİTAK 76 personel alacağını duyurdu

TÜBİTAK Başkanlığınca çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 61'i Ar-Ge personeli, toplam 76 kişi alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) bünyesinde görev yapmak üzere 61 Ar-Ge personeli alınacak.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden 14 Mart'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 teknisyen, diğer teknisyen ve teknikerler, usta, aşçı, dağıtıcı ve memur alımı yapılacak. Söz konusu alım için 25 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

Başvurular, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr" web sayfası üzerinden yapılabilecek.

Alımlar için gerekli koşul ve süreçlere TÜBİTAK, Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:04
  1. personel alımı
  2. Resmi Gazete
  3. TÜBİTAK

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