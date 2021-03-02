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Ekonomi TÜBİTAK 18 uzman arıyor
Ekonomi

TÜBİTAK 18 uzman arıyor

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı 18 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 14:28:00 -
TÜBİTAK 18 uzman arıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki yayınlanan ilana göre başvurular 22.03.2021 tarihine kadar devam edecek. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Adres : Tunus Cad. No:80, 06100 Kavaklıdere - ANKARA E-Posta : [email protected]

Telefon : 0312 298 17 19 / 17 21

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