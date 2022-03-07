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Gündem Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a kavgada söylenmeyecek sözler
Gündem

Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a kavgada söylenmeyecek sözler

Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu beğenmeyen Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a, Tuba Büyüküstün'den çok sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 15:47:00 -
Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a kavgada söylenmeyecek sözler

 

Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu beğenmeyen Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a, Tuba Büyüküstün'den tepki geldi. Hazal Kaya'nın, Ahmet Hakan'a "Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Haddiniz değil!" sözlerinin ardından oyuncu Tuba Büyüküstün de bir paylaşım yaptı. Meslektaşı Hazal Kaya ile ilgili yapılan yorumlara çok sinirlenen Büyüküstün, paylaşımında şunları yazdı: "Neden Ahmet Hakan okumuyorum? Yazılarında kendine yetememişliği çok hissediliyor. Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok. Yıllardır üslup konusunda kendini geliştiremediğini düşünüyorum."

 

 

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