TUA Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türkiye Uzay Ajansı’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9 uncu derece kadrolara atanmak ve Uzay Teknolojileri Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 21/1/2022 tarih ve 31726 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre giriş sınavı ile ilanda belirtilen alanlarda ve sayılarda Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir. Kadrolara ilişkin talep edilen bölümler ve kontenjanların dağılımı aşağıda belirtilmiş olup giriş sınavı tek aşamalı ve sözlü olarak 6-10 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

Grup 1

Bölüm: Mekatronik Mühendisliği; Mekatronik Sistemler Mühendisliği; Kontrol Mühendisliği; Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği; Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1

Grup 2

Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği; Bilgisayar ve Enformasyon Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği; Yazılım Mühendisliği

KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1

Grup 3

Bölüm: Kimya Mühendisliği; Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya; Kimya ve Süreç Mühendisliği; Kimya Yüksek Mühendisliği

KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1

Grup 4

Bölüm: Fizik Mühendisliği KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1

Grup 5

Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Küresel ve Uluslararası İlişkiler; Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler; Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği; Uluslararası Çalışmalar; Uluslararası ve Halkla İlişkiler

KPSS Puan Türü: KPSSP36 Adet: 1

Grup 6

Bölüm: Elektronik Mühendisliği; Mikroelektronik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği; Elektrik-Elektronik Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği; Telekomünikasyon Mühendisliği; Elektrik Mühendisliği

KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1

Grup 7

Bölüm: Harita Mühendisliği; Geomatik Mühendisliği; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği; Harita ve Kadastro Mühendisliği

KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1

Grup 8

Bölüm: Havacılık ve Uzay Mühendisliği; Havacılık Mühendisliği; Uçak ve Uzay Mühendisliği; Uzay Mühendisliği; Uzay ve Uydu Mühendisliği; Uçak Mühendisliği

KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 2

Grup 9

Bölüm: Malzeme Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği; Seramik Mühendisliği; Nanoteknoloji Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Metalurji Mühendisliği

KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1

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