TÜ personel alacak
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Trabzon Üniversitesi Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın tabloda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvurular 31.01.2022 tarihinden 14.02.2022 tarihine kadar kabul edilecek. Başvuru sonuçları 18.02.2022 tarihinden açıklanacak.
Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar ile yukarıdaki tabloda aranan
nitelikler kısmındaki özel şartlar aranacak olup adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.
İSTENEN BELGELER
- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
- Özgeçmiş
- Diploma Örneği (e-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Başvuru Formu
- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
- Aranan niteliklerde istenilen özel şarta ait sertifikaya ilişkin belge (İlgili meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü veya hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)
- Güncel adli sicil kaydı (e-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)
- 2 adet güncel vesikalık fotoğraf
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı İlgililere ilanen duyurulur.
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