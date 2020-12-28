TÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uzunoğlu: "Çin'de başlayan salgını dünya pek dikkate almadı"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk aylarda dikkate alınmadığını ve bunun ekonomiye yansıdığını belirtti.

Uzunoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde çevrim içi düzenlenen "2021 yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisi/Beklentiler" konulu panelde, Kovid-19 salgının dünya ekonomisini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Dünya ekonomisinin son yıllarda dalgalanmalar yaşadığını hatırlatan Uzunoğlu, "Her zaman dalgalanmalar yaşayacağız, ancak bu kez çok farklı bir şey geldi karşımıza. Dünya ekonomisinde genel olarak bir sıkıntı vardı. Bir de salgınla karşı karşıya kaldık." dedi.

Tarihte yaşanan salgınların ekonomik ve sosyal değişimlere neden olduğunu anlatan Uzunoğlu, "1300'lerde yaşanan veba salgını çok ciddi bir değişime yol açmıştır. Ondan sonra birçok şey değişti. 1918 yılındaki İspanyol gribinde milyonlarca insan hayatını kaybetti ve ciddi değişimler ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.



Salgının ilk aylarında dikkate alınmadığını ve sonuçlarının hissedilmeye devam ettiğini vurgulayan Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Çin'de başlayan salgını dünya pek dikkate almadı. '2003 yılında da sars hastalığı geçirdiler, dünya ekonomisi çok etkilenmedi' yorumları yapıldı. Ancak o zaman Çin, dünya ekonomisinin yüzde 4'ü civarındaydı. Oysa şu anda Çin, dünya ekonomisinin yüzde 16'sı. En önemli tedarik zincirlerinden birisi Çin. Çin'deki bir hastalığın dünyayı etkilememesi kaçınılmazdı ve yaklaşık 500 milyon insan Çin'de sanal karantina altına alındı. KOBİ boyutundaki işletmelerin yüzde 70'i kapandı ve tedarik zincirleri kırıldı. Dünyadaki büyük şirketler tedarik konusunda büyük sıkıntılar yaşadı."







