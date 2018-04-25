Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TTK'dan Kılıçdaroğlu'na cevap! 'Bir bühtan ve hata olmuş'

Türk Tarih Kurumundan(TTK) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na cevap geldi, "Yakın zamanda bir siyasi lider tarafından yapılan bir konuşmada, 'Osmanlı devleti' ile 'zulüm' kavramının yan yana kullanılması büyük bir bühtan ve hata olmuştur." değerlendirmesi yapıldı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:52
TTK'dan Kılıçdaroğlu'na cevap! 'Bir bühtan ve hata olmuş'

 

TTK'den yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bizim milletimiz derin bir maziye maliktir. Bu düşünce bizi elbette altı yedi yüzyıllık Osmanlı Türklüğünden Selçuklu Türklerine ve ondan evvel bu devirlerin her birine müsavi olan Türk devletlerine kavuşturur." sözü hatırlatılarak, Atatürk'ün, Osmanlı devletini, çok büyük bir Türk devleti ve iftihar edilecek tarihe sahip olarak gördüğü belirtildi.

İngiliz tarihçi ve düşünür Arnold Toynbee'ye göre, Osmanlı devletinin dünya tarihinde gelmiş geçmiş üç büyük devletten biri olduğu kaydedilen açıklamada, William Mc Neill, Albert Hourani, Halil İnalcık, Kemal Karpat, Stanford J. Shaw, Charley İssavi gibi ünlü tarihçilerin de "Osmanlı devletinin önemli niteliklere sahip bir siyasi yapı olduğu" yönünde değerlendirmeler yaptıkları kaydedildi.

Osmanlı devletinin, Türkiye ve Balkanlardaki milyonlarca Ortodoks Hristiyan'ın hamisi olduğu vurgulanan açıklamada, "Osmanlı, 1492'de vatanlarından atılan Endülüs Müslümanlarının ve Musevilerin sığınak evi olmuştur. Avusturya karşısında istiklal mücadelesi veren Macar gençlerinin, ülkelerini işgalcilere karşı savunan Polonyalı vatanperverlerin kurtuluş yeri ve ocağı olmuştur. Polonya'da 'Türk atları Vistül ırmağından sulanmadıkça Polonya bağımsızlığına kavuşamaz' sözü, Osmanlı devlet gücü kastedilerek söylenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

 "OSMANLI BİR KİŞİNİN HAYATI İÇİN RUSYA İLE SAVAŞA GİRDİ"

Açıklamada, 1709 Poltova'da yenilen İsveç Kralı XII. Şarl'ın Osmanlı devletine sığındığı, Rus Kralı Petro'nun onu Osmanlı hükümetinden istediği, Osmanlı devletinin de bu kralı vermediği belirtilerek, Osmanlı iradesinin bir kişinin hayatı için Rusya ile savaşa girdiği anımsatıldı.

Osmanlı devletinin, Fransız tarihçi Lamartin'in değerlendirmesiyle, "Yörük çadırlarında ikamet eden bir aşiretten dünya devletine dönüştüğü" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Osmanlı devleti üç kıtanın jeopolitik açıdan en önemli topraklarına sahip oldu. Özellikle Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika milletleri için bir güvenlik şemsiyesi oldu. 623 yıl süren bu muazzam iktidarın devlet dili tabii ki Türkçeydi. Sarayda, orduda, medresede ve Türklerle meskun şehirlerinde Türkçe konuşulmuştur. Bugün anayasamızın başlangıç maddelerinde yer alan 'Devletin resmi dili Türkçedir' maddesi, ilk olarak 1876 Anayasası'na Sultan II. Abdülhamit tarafından koydurulmuştu. Daha sonraki anayasalarda bu önemli madde tekrarlanmıştır. Yakın zamanda bir siyasi lider tarafından yapılan bir konuşmada, 'Osmanlı devleti' ile 'zulüm' kavramının yan yana kullanılması büyük bir bühtan ve hata olmuştur. Ayrıca Osmanlı devletinin dilinin Farsça ve Osmanlıca olduğu ifadesi bilim ve tarihe aykırı değerlendirmelerdir. Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesinin bir tarihi dönemini temsil eder. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı devletinin siyasi, sosyal, hukuki, tarihi ve geleneksel mirasçısı bir devlet olarak doğmuştur."

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:52
  1. Türk Tarih Kurumu
  2. Osmanlı Devleti
  3. kemal kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçim sonrası yapacağı ilk ziyareti açıkladı
    1. Seçim sonrası yapacağı ilk ziyareti..
    2. Acun Ilıcalı: Benzine ihtiyacım var
    3. "Yunanistan'a koşarak geçen Türk" geri..
    4. Kılıçdaroğlu bu görüntülere ne diyecek?
    5. 200 uzman Türkiye'ye geldi.. Maliye ve..
    6. Evde pizza nasıl yapılır?
    7. O kedicikle ilgili çarpıcı iddia!..
    8. Derbi kararına Beşiktaşlı futbolcudan..
    9. Beşiktaşlı yıldız, TFF'nin kararına..
    10. Hiç aç kalmadan 4 günde 4 kilo verin!
    11. '10 gün boyunca raylara yaklaşmayın'
    12. Bakan Eroğlu'ndan açıklama! 'Ankarayı..
    13. Karaman'da kamyonetle hükümet konağına..
    14. Öğretmen'den öğrencilerine büyük jest!..
    15. İstiklal Marşı’nı kendine kalkan yaptı!
    16. 'İsrail karanlık çağların ruhunu..
    17. Karamollaoğlu, Gül görüşmesi sona erdi
    18. Güneş lekelerinden korunmanın yolları
    19. Her 13 dakikada bir ekrana bakıyoruz!..
    20. ÖSYM EKPSS soru kitapçıklarını..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
    'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı