TTK müfettiş yardımcılığı sınav duyurusu yaptı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sınav başvuruları 20.02.2023 günü başlayıp, 03.03.2023 günü 23:59’da sona erecektir. Başvurular, e-devlet üzerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü –Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformuna giriş yapılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuruda bulunacak adayların kimlik, askerlik, mezuniyet bilgileri ile KPSS sonuçları sistem üzerinden otomatik aktarılacak olup diğer gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecektir.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında adaylar tarafından, bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak nitelikte) ve kısa bir özgeçmişin sisteme yüklenmesi ayrıca, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair beyan kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir.

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