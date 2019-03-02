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TTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:49
TTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın verilerine göre, sadece Zonguldak havzasında 1,3 milyar ton taş kömürü rezervimiz olduğu tahmin ediliyor. Bu kömürü değerlendirebilmemiz için işçi kardeşlerimize, sizlere ihtiyacımız var. Hükümetimizin üzerinde ısrarla durduğu bilhassa enerji alanında yerli üretime geçme düşüncesini elbette işçi kardeşlerimiz olmadan gerçekleştiremeyiz. Uzun Mehmet'le başlayan kömürün hikayesi sizlerle devam edecek." dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İşçi Alımı Kura Çekimi için Zonguldak Site Spor Salonunda düzenlenen törende konuşan Bakan Selçuk, hükümet ve bakanlık olarak çalışan her işçinin hakkını, hukukunu gözeterek hareket ettiklerini ve bu anlayışla asgari ücreti 2019 yılı için yüzde 26 artırarak net 2 bin 20 lira olarak belirlediklerini anımsattı.

Yine 2014'te yaptıkları düzenlemeyle yer altında çalışan işçilere yönelik ödenecek ücretin, asgari ücretin iki katından az olamadığını ifade eden Selçuk, "Böylece yeraltı maden işçilerimizin net asgari ücretleri 4 bin 41,50 liraya yükselmiş oldu. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım, işçilerimiz ve işverenlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralık ayında yayımladığı bir kararla yeni işçi alınmasıyla ilgili TTK Yönetim Kuruluna yetki verdiğini ve TTK Genel Müdürlüğünün de işçi alımıyla ilgili gerekli hazırlıklarını tamamladığını anlatan Selçuk, bakanlıklarına bağlı İŞKUR vasıtasıyla başvuruların alındığını, bugün de noter huzurunda kurayla toplam bin pano-ayak üretim işçisinin atamasını Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri olmak üzere eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

- "Hayat hattı kurulması zorunluluğu getirdik"

"Türkiye'nin kalkınma hamleleri, ekonomide yazdığı başarı öyküleri işçi kardeşlerimizin alın teriyle yazılıyor. 17 yıldır ekonomide, ticarette, üretimde ve yatırımda sizlerin emeği var." diyen Selçuk, maden işçilerinin ne şartlar altında çalıştığını çok iyi bildiklerini aktardı.

Selçuk, şöyle devam etti:

"İnanın ülkemiz için vatan nöbeti tutmak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan vatan savunmasında görev almak ne kadar kutsalsa cennet vatanımız için milletimizin istikbali için kazma vuran, ter akıtan işçi kardeşlerimizin emeği de o kadar kutsaldır. Bu nedenle, madende çalışanlarımızın işini kolaylaştırmaya yönelik önlemler aldık. Madenlerde çalışma süresini günlük 7,5 ve haftalık 37,5 saat olarak sınırlayarak, işçilerimizin 5 gün çalışıp 2 gün tatil yapabilmesine imkan sağladık. Ayrıca yıllık ücretli izinleri de diğer çalışanlara göre 4 gün artırdık. İş sağlığı ve güvenliği alanında, oksijenli ferdi kurtarıcı maske kullanımı, yer altında takibi kolaylaştıracak personel takip sistemi ve acil bir durumda madenden çıkış için 'hayat hattı' kurulması zorunluluğu getirdik. Diğer sektörlerde yılda bir kez yapılması yeterli olan tatbikatlar, madenlerde altı ayda bir görüntüler kayıt altına alınacak şekilde yapılmakta. Sizlerin refah seviyesini yükseltmeye, çalışma hayatına yönelik iyileştirmeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

- "Üretim ve yatırımı artırmak zorundayız"

Selçuk, madencilik sektöründe yoğun bir emek ve insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu ve bu sebeple çalışma hayatındaki en riskli alanlardan biri olarak görülmesine rağmen madencilerin fedakarlığı, çalışma azmi ve kararlılığının takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, ekonomide 2023, 2053, 2071 hedeflerine yine işçilerin gayretiyle ulaşacağına yürekten inandığını kaydeden Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın verilerine göre, sadece Zonguldak havzasında 1,3 milyar ton taş kömürü rezervimiz olduğu tahmin ediliyor. Bu kömürü değerlendirebilmemiz için işçi kardeşlerimize, sizlere ihtiyacımız var. Hükümetimizin üzerinde ısrarla durduğu bilhassa enerji alanında yerli üretime geçme düşüncesini elbette işçi kardeşlerimiz olmadan gerçekleştiremeyiz. Uzun Mehmet'le başlayan kömürün hikayesi sizlerle devam edecek. Ekonomide belirlediğimiz büyük hedeflerimizi gerçekleştirmek için üretim ve yatırımı artırmak zorundayız. Devlet olarak işverenlerimize yatırım, üretim ve istihdamı artırabilmeleri için her türlü desteği sağlıyoruz. İşverenlerimizin de '2019 yılı İstihdam Seferberliği' kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımıza verdikleri '2,5 milyon istihdam' sözünü tutacaklarına inanıyoruz. Geçtiğimiz hafta açıkladığımız yeni istihdam teşvikimizle işverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. Bakanlık olarak yeni istihdam teşvikimizle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek veriyoruz."

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:49
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. AileÇalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
  5. işçi Alımı
  6. TTK
  7. Türkiye Taşkömürü Kurumu
  8. Zehra Zümrüt Selçuk

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