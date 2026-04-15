Anadolu’dan dünyaya: Konya Smart21 listesinde

Yüzyıllardır medeniyetlerin buluşma noktası olan Konya, bugün geleceğin dünyasına yön veren dijital bir devrime öncülük ediyor. Amerika’dan Tayvan’a, Brezilya’dan Hollanda’ya kadar beş kıtadan dev metropollerin yarıştığı Intelligent Community Forum (ICF) platformunda Konya, "2026 Smart21 Topluluğu" unvanına layık görüldü.

Türkiye’de beş yıldır aralıksız sürdürdüğü "en akıllı şehir" liderliğini uluslararası arenaya taşıyan şehir, artık sadece tarihiyle değil, geliştirdiği inovasyon ekosistemiyle de dünyanın en prestijli listelerinde boy gösteriyor.

Konya'nın bu küresel başarısı, tesadüfi bir gelişmeden ziyade uzun soluklu bir stratejinin sonucu. "Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası-2030" belgesiyle dönüşüm sürecine kurumsal bir kimlik kazandıran Büyükşehir Belediyesi; dijital bağlantı, inovasyon ve bilgiye dayalı iş gücü gibi kriterlerde tam not almayı başardı. Şehir genelinde yaygınlaştırılan fiber optik ağlar ve kesintisiz Wi-Fi hizmetleri, sadece bir teknolojik altyapı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda vatandaşların kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan demokratik bir dijital erişim modeli oluşturuyor.

ZENGİNLİKLE DEĞİL, VİZYONLA GELEN BAŞARI

ICF Kurucu Ortağı Robert Bell’e göre bir topluluğun "akıllı" sayılması için sadece bütçesinin büyüklüğü yeterli değil; asıl mesele dijital ekonominin baskılarına uyum sağlayabilme ve vatandaşlarını yarına hazırlama yeteneği. Konya; sürdürülebilirlik, veri odaklı yönetişim ve eğitim alanındaki hamleleriyle bu yeteneğini bağımsız analistlere kanıtlamış durumda. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu başarının bir durak değil, yeni bir başlangıç olduğunu vurgularken, şehrin şimdiki hedefi dünyanın en başarılı 7 topluluğunun yer aldığı "Top7" listesine girmek.