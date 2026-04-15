Körfez’de diplomasi trafiği mi, savaş hazırlığı mı? En üst düzey görüşme gerçekleşti ama Tahran "hesap" sormaktan vazgeçmiyor!

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre Devlet Başkan Yardımcısı Bin Zayid, İran Meclis Başkanı Kalibaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra, mevcut gerilimin düşürülmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Bu görüşme, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sonrası, İran-BAE hattında gerçekleştirilen en üst düzey temas olarak kayda geçti.

İran: Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn ve Ürdün'den tazminat talep ediyoruz

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta yer aldıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Ürdün'den tazminat talep ettiklerini belirtti.

İran devlet televizyonu, İravani'nin konuya ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi dönem başkanlığına gönderdiği mektubu yayımladı.

Mektupta, adı geçen ülkelerin topraklarını ABD-İsrail saldırılarında kullandırdıklarına ilişkin İran Silahlı Kuvvetlerinin izleme ve değerlendirme raporlarına dayanan delillerin önceden Konseye sunulduğu hatırlatıldı.

İravani mektubunda, "İran (önceki sunduğu raporunda) saldırganların (ABD-İsrail) söz konusu devletlerin topraklarını kullandığını ve bazı sivil hedeflere yönelik yasadışı saldırılara doğrudan katıldıklarını bildirmiştir." ifadelerine yer verdi.

Bu 5 ülkenin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettikleri öne sürülen mektupta, İran’a verilen tüm maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi gerektiği vurgulandı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, 21 Mart'ta, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'in toprak ve hava sahalarını ABD ve İsrail'in saldırılarında kullandırdıklarına ilişkin bir raporu BM Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunmuştu.

WSJ: BAE, Hürmüz Boğazı'nın "zorla" yeniden açılması için savaşa katılmaya hazırlanıyor

Öte yandan ABD basını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Hürmüz Boğazı'nın "zorla" yeniden açılması için ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dahil olmaya hazırlandığını iddia etmişti.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Arap yetkililer, BAE'nin İran ile savaşa girmemeye yönelik politikasının savaşın ardından değiştiğini, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin de savaşın "İran yönetimi devrilene kadar devam etmesini istediğini" söylemişti.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, BAE'nin, Hürmüz Boğazı'nın "zorla" yeniden açılması için "ABD'ye ve diğer müttefiklere yardım etmeye hazırlandığını" dile getirdi.