Katliamı böyle yaptı! İşte Türkiye’yi sarsan saldırının ayrıntıları

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda öğle saatleirnde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 1'i öğretmen 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

KATLİAMI YAPAN 8 SINIF ÖĞRENCİSİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de okulun önünde yaptığı açıklamada, "Şu ana kadarki yaptığımız çalışmalarda maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan bir tanesi öğretmen, üç tanesi öğrencimiz. 20 de ağır yaralımız var. Bunlardan dört tanesi hâlâ ameliyatta, ağır yaralı. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor.” dedi

Bir çocuğun sırt çantasında getirdiği silahları okula soktuğunu belirten Ünlüer, şöyle konuştu:

"8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin öğrencilerin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralımız var. Bunlardan 4'ü ameliyatta şu an, ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil."

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade Vali Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.