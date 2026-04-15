Spor Göztepe’nin yıldızı Mateusz Liss’ten ayrılık sinyalleri
Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de kaleci Mateusz Lis'in sezon sonunda ülkesi Polonya'ya döneceği iddia edildi.

Polonya ekibi Lech Poznan'da yaz döneminde mevcut kalecisi Bartosz Mrozka'nın takımdan ayrılacağı ve Mateusz Lis'in transfer edileceği ifade edildi.

Polonya basını Lech Poznan'ın şimdiden Göztepe ile görüşmelere başladığını ve transferi tamamlamak adına yoğun çalışma içinde olduğunu dile getirdi.

Kariyerinde 2015-16 sezonunda Lech Poznan'la sözleşme imzalayan ancak sadece U19 Takımı'nda forma giyebilen 29 yaşındaki eldiven, ülkesinde Miedz Legnica, Podbeskidzie Bielsko, Rakow Czestochowa ve Wisla Krakow takımlarında görev yaptı. Türkiye'ye 2021-22 sezonunda gelen Lis ilk olarak Göztepe'nin ezeli rakibi Altay'da forma giydi. Daha sonra Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'a transfer olan tecrübeli file bekçisi, Fransa'da Traoyes'da kiralık olarak forma giydi. Son 3 sezonu Göztepe'de geçiren Mateusz Lis, bu sezon başarılı bir performans ortaya koyup Süper Lig'in en az gol yiyen kalecilerinden biri oldu.

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

Spor

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

PFDK’dan 9 Süper Lig kulübüne dev ceza
PFDK’dan 9 Süper Lig kulübüne dev ceza

Spor

PFDK’dan 9 Süper Lig kulübüne dev ceza

Süper Lig’de 29. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig’de 29. hafta hakemleri belli oldu

Spor

Süper Lig’de 29. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Spor

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

