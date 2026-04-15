Bakan Çiftçi: Kahramanmaştaki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Bakan Çiftçi: Kahramanmaştaki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'tan gelen son dakika haberi tüm Türkiye'nin ciğerini bir kez daha yaktı. Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen vahşi saldırının ardından hastanelerden kahreden haberler gelmeye devam ediyor.

 

Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bölgedeki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada can kaybının arttığını bildirdi. Saldırı sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan acı haberler gelmesiyle birlikte, hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 9'a yükseldi. Bakan Çiftçi, yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğunu ve devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

 

Eğitim yuvası yas evine döndü

Okul bahçesinde başlayan ve koridorlara taşan bu alçak saldırı, Kahramanmaraş'ı yasa boğarken hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış endişeleri daha da katladı. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, hastane önlerinde bekleyen ailelerin feryatları göğe yükseldi. Bölgedeki sağlık ekipleri, diğer yaralıları hayatta tutmak için adeta zamanla yarışıyor.

 

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Müfettiş ordusunun bölgedeki mesaisi devam ederken, 9 cana mal olan bu dehşet verici hadisenin tüm failleri ve ihmali olanlar mercek altında. Bakan Çiftçi, saldırıya ilişkin hiçbir karanlık noktanın kalmayacağını vurgularken, kamuoyu bu katliamın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyor.

Kahramanmaraş'ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti
Maraş'ta yürekleri ağza getiren saldırı! Bakan Memişoğlu son durumu paylaştı
RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı
Baybars

Siber güvenlik birimi sosyal medya kontrolü birimi ile televizyon dizi film sektörü de dahil tüm herşeyi kontrol edildiği büyük birim kurulmalı sosyal medya özellikle kontrol edilmelidir suça teşvik eden ettiren kim varsa tespit edilmelidir bilgisayar oyunları dahil birde okullarda eğitim alan öğrenciler arasında eşit eğitim olanakları gözden geçirilmeli sorunlu öğrenciler varsa tespit edilmeli ailesi ve psikologlar ile sorunları çözülmeli diye düşünüyoruz
