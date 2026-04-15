Yunanlı milletvekilinden Miçotakis'e tarihi ayar 'Katillerle savunma ittifakı olmaz.'
Avrupa

Yunanlı milletvekilinden Miçotakis’e tarihi ayar 'Katillerle savunma ittifakı olmaz.'

Yunanlı milletvekilinden Miçotakis’e tarihi ayar 'Katillerle savunma ittifakı olmaz.'

Yunanistan'ın eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yorgos Kirços: - "Soykırım ve savaşlar yapan bir ülkeyle savunma ittifakı olmaz" - "İsrail'in bizim için savaşacağını sananlar insanları kandırıyor. İsrail tarihi olarak siyonist genişleme çerçevesinde sadece kendisi için mücadele ediyor"

Yunanistan'ın eski Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Yorgos Kirços, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin İsrail ile savunma ittifakı yapmasını eleştirerek "soykırım yapan bir ülkeyle savunma ittifakı kurulamayacağını" vurguladı.

Kirços, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'da hükümetin İsrail ile ittifaka girmesinin yanlış ve riskli olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın İsrail ile yaptığı savunma ittifakının ülkesine pahalıya mal olabileceğini dile getiren Kirços, "Öncelikle, soykırım ve savaşlar yapan bir ülkeyle savunma ittifakı olmaz. İsrail'in rolüne ilişkin tüm şüphelerimiz Gazze'de, Lübnan'da, İran'da yok oldu. Ayrıca İsrail, Türkiye ile karşıtlık içinde ve kendimizi tehlikeli durumlara karışmış bulabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kirços, İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de sıkıştıracağını sananların Türkiye'nin Kıbrıs ve Ege'deki tepkisini düşünmesi gerektiğini söyleyerek "İsrail'in bizim için savaşacağını sananlar insanları kandırıyor. İsrail tarihi olarak siyonist genişleme çerçevesinde sadece kendi çıkarları için savaşır." dedi.

Yunanistan'ın İsrail ile kurduğu savunma ittifakını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'ya kalkan olma çabası şeklinde yorumlayan Kirços, Miçotakis'in İsrail'in Türkiye ile yaşadığı sorunları kullandığını savundu.

Kirços, "Katillerle savunma ittifakı olamaz." diye konuştu.​​​​

Alî

Akıllı insanlarla diyalog olur. Sıkılı yumrukla barış olmaz, der atalar.
