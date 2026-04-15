Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Siverek’teki okul saldırısının yankıları sürerken, bu kez acı haber Kahramanmaraş’tan geldi. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateşle sarsıldı. Ders saatinde yankılanan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda özel harekat polisi, çevik kuvvet ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk gelen bilgiler, okul binasında ölü ve çok sayıda yaralı olduğu yönünde; şehirde tam anlamıyla can pazarı yaşandı.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, feci olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini 20 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Saldırganın ise 8. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. 5 silah 7 şarjörle okulu basan 8. Sınıf öğrencisinin eski emniyet mensubu olan babasının silahı ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

İşte acı olayın ayrıntıları…

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dün yaşanan pompalı saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş'ta silah sesleri yükseldi. İhbarın ardından okulun bulunduğu bölge abluka altına alınırken, korku dolu anlar yaşayan öğrenciler tahliye edilmeye başlandı. Okul çevresine akın eden velilerin feryatları gökyüzüne yükselirken, güvenlik güçleri saldırganın yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlattı. Görgü tanıkları, saldırının okul içerisinde rastgele ateş açılması sonucu meydana geldiğini iddia ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu söyleniyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi. Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.

Ünlüer "4 can kaybımız var. 1’i öğretmen 3’ü öğrenci. 20 yaralının 4’ü ağır yaralı ameliyatta. Çalışmalarımız devam ediyor. Başka bir okulumuza saldırı yok. Sosyal medyada böyle haberler dolaşıyor. Saldırganda o kargaşada kendisine ateş ederek öldürdü.

8. sınıf öğrencisi. Okulumuzun öğrencisi. Babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah 7 şarjörle gelmiş. İki sınıfa girmiş." dedi.

ADALET BAKANI GÜRLEK AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamaya yaptı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen 13 yaşındaki saldırgan, o kargaşada kendisine ateş ederek öldürdü.

8. sınıf öğrencisi. Babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin edildi. 5 silah 7 şarjörü ile gelmiş. 2 sınıfa girdiği belirlendi.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Prof.Dr. Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş’ta okulda yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayımladı. Bakan Memişoğlu "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.