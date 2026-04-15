Meclis kürsüsünde şok görüntüler! Polonyalı vekilden dünyayı ayağa kaldıran İsrail çıkışı

Polonyalı milletvekili Berkowicz, parlamentodaki konuşması sırasında üzerinde Nazi sembolü bulunan bir İsrail bayrağı açarak tüm dikkatleri üzerine çekti. "İsrail, gözlerimizin önünde büyük bir acımasızlıkla soykırım yapıyor" diyen Berkowicz, Tel Aviv yönetiminin saldırgan tavrını ve savaş suçlarını Nazi Almanyası'nın uygulamalarına benzetti.

"Üçüncü Reich" benzetmesi ve beyaz fosfor dehşeti

İsrail'i tanımlarken Nazi dönemine atıfta bulunan "Üçüncü Reich" ifadesini kullanan Berkowicz, Siyonist ordusunun yasaklı silahlar kullanmasına da tepki gösterdi. Özellikle beyaz fosfor bombasının sivil halk üzerindeki korkunç etkilerini anlatan Polonyalı vekil, uluslararası toplumun bu zulme sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Meclis salonunda buz kesti

Berkowicz'in bu radikal protestosu parlamento binasında şok etkisi yaratırken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Batı dünyasının İsrail’e verdiği desteği eleştiren ve yaşananları "modern bir soykırım" olarak niteleyen vekilin bu çıkışı, Polonya siyasetinde ve uluslararası arenada uzun süre tartışılacağa benziyor.