Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz Sarı şeytanın bahanelerine artık o da inanmıyor Trump - Papa atışmasında yeni düello İtalya’da "Vatan" Savunması! Muhalefet, Trump’a Karşı Hükümetin Yanında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan flaş sözler 30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek: Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri yarın hizmete açılıyor İtalya Başbakanı Meloni, Trump’a ağzının payını verdi! “Bildiğim kadarıyla yalnızca ABD nükleer silah kullanmış” 'Korkuyorum sadece' mesajı ortaya çıktı! İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son saatleri... Dünyada tepki görüp dışlanan Yahudi ünlü isimleri "antisemitizm listesine" ekledi Siyonistin son çırpınışı Böyle olur CHP’nin kentsel dönüşümü! Vaat var ama 15 yıldır ev yok Dürzi Lider Müslüman Oldu
Meclis kürsüsünde şok görüntüler! Polonyalı vekilden dünyayı ayağa kaldıran İsrail çıkışı

Cem Kaya

Polonya parlamentosu, tarihi bir protestoya ve sarsıcı ifadelere sahne oldu. Milletvekili Konrad Berkowicz, kürsüye getirdiği İsrail bayrağıyla Siyonist rejimin Gazze'deki vahşetini en sert şekilde dünyaya haykırdı.

Polonyalı milletvekili Berkowicz, parlamentodaki konuşması sırasında üzerinde Nazi sembolü bulunan bir İsrail bayrağı açarak tüm dikkatleri üzerine çekti. "İsrail, gözlerimizin önünde büyük bir acımasızlıkla soykırım yapıyor" diyen Berkowicz, Tel Aviv yönetiminin saldırgan tavrını ve savaş suçlarını Nazi Almanyası'nın uygulamalarına benzetti.

"Üçüncü Reich" benzetmesi ve beyaz fosfor dehşeti

İsrail'i tanımlarken Nazi dönemine atıfta bulunan "Üçüncü Reich" ifadesini kullanan Berkowicz, Siyonist ordusunun yasaklı silahlar kullanmasına da tepki gösterdi. Özellikle beyaz fosfor bombasının sivil halk üzerindeki korkunç etkilerini anlatan Polonyalı vekil, uluslararası toplumun bu zulme sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Meclis salonunda buz kesti

Berkowicz'in bu radikal protestosu parlamento binasında şok etkisi yaratırken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Batı dünyasının İsrail’e verdiği desteği eleştiren ve yaşananları "modern bir soykırım" olarak niteleyen vekilin bu çıkışı, Polonya siyasetinde ve uluslararası arenada uzun süre tartışılacağa benziyor.

Şüphe uyandıran saldırı! CHP’linin kovulduğu mekana gizemli kurşun

ABD-İran müzakeresi Türkiye'ye yaradı: CDS'te sert düşüş

ABD-İran müzakeresi Türkiye'ye yaradı: CDS'te sert düşüş

Financial Times: İran, Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini vurdu

Financial Times: İran, Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini vurdu

Baharın tadını kaçıran sinsi düşman! Türkiye'de milyonları esir aldı: "Saman nezlesi" diyerek geçmeyin, hayatınız kararabilir!

Baharın tadını kaçıran sinsi düşman! Türkiye'de milyonları esir aldı: "Saman nezlesi" diyerek geçmeyin, hayatınız kararabilir!

diyarbakırlı

Polonyalı Milletvekilinin yaklaşımı cesaret verici bir yaklaşım. Bu konuda TBMM vekillerinin başka ülkelerin milletvekili arkadaşlarıyla birebir irtibat sağlayarak buna benzer o ülkenin meclislerinde gündem oluşturma ortaklığını sağlayabilirler. Gerçekten de etkileyici bir araçtır.

Vahap

Mossad bu adamı öldürür demedi demeyin.Eğer bu adamın başına gökten taş düşse bilinki mossad yapmıştır.
