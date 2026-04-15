Japonya petrol için düğmeye bastı
Japonya, petrol rezervlerinden yaklaşık 36 milyon varil petrolü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Japonya, mart ayında rezervlerinden yaklaşık 50 günlük petrolünü serbest bırakmıştı. Tokyo yeniden benzer bir karar aldığını açıkladı.
Japonya'nın serbest bırakacağı 36 milyon varilin 20 günlük petrole denk geldiği öğrenildi. Planın detaylarının nisan ayı sonuna kadar kesinleşmesi ve eylemin önümüzdeki Mayıs ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Japonya'nın günlük petrol talebi yaklaşık 1,8 milyon varil.