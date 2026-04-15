Ali Babacan bunu mu demek istiyor? ‘Keşke Kılıçdaroğlu kazansaydı’

Seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen yenilgiyi hazmedemeyen Babacan, milletin sandıktaki iradesine "haram" imasında bulunacak kadar ileri gitti. "2 puanla kazandılar ama helalinden kazanmadılar" ifadelerini kullanan Babacan, demokratik bir yarışı gayrimeşru ilan etmeye kalkışarak, kendisini o makamlara getiren millete karşı nankörce bir tavır sergiledi.

Kendi siyasi başarısızlığını ve toplumdaki karşılığının olmayışını görmezden gelen Babacan, sığındığı "montaj video" iddialarıyla mağduriyet devşirmeye çalıştı. İktidarın seçim stratejilerini "aldatma" olarak niteleyen Babacan, bu sözleriyle aslında Kılıçdaroğlu’nun kazanamamasından duyduğu derin üzüntüyü ve 6’lı masa ortaklığındaki hayal kırıklığını dışa vurdu.

Ekonomiyi de siyasi hırsına alet etti

Faiz ve ekonomi üzerinden hükümete saldıran Babacan, "seçimden önce faiz düşüktü, sonra arttı" diyerek yapılan rasyonel ekonomi hamlelerini bile "aldatma" olarak yaftaladı. Halkın iradesine saygı duymak yerine, sandıktan çıkan sonucu karalamayı seçen Babacan’ın bu "helal değil" çıkışı, "Demokrasiden bahsedenler, işine gelmeyen sonucu darbe diliyle eleştiriyor" yorumlarına neden oldu.