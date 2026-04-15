RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder

RTÜK, özellikle çocukların ruh sağlığını ve ailelerin hassasiyetlerini korumak adına medyanın sağduyulu bir dil kullanması gerektiğini vurguladı. Mağdur yakınları veya görgü tanıklarıyla röportaj yapılmaması konusunda kesin talimat veren Üst Kurul, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için yalnızca resmi makamlardan gelecek açıklamaların esas alınması gerektiğini kaydetti.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 15 Nisan 2026’da Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen olaya ilişkin yayın kuruluşlarına yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, 6112 sayılı Kanun kapsamında belirlenen yayın ilkeleri hatırlatılarak, olay anına ait görüntüler ile travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

RTÜK, mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini açığa çıkarabilecek her türlü bilgi ve görselden kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca mağdur yakınları ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmaması ve olay yerinden görüntü yayınlanmaması gerektiği ifade edildi.

Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için yalnızca yetkili makamların açıklamalarının esas alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, yayınlarda sağduyulu bir dil kullanılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım sürecinin başlatılacağı bildirildi.