RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder

RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan silahlı saldırı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayın kuruluşlarını sert bir dille uyardı. Yapılan açıklamada, 6112 sayılı Kanun kapsamında belirlenen yayın ilkeleri hatırlatılarak; olay anına ait travmatik görüntülerin paylaşılması ve mağdur mahremiyetinin ihlal edilmesi durumunda ivedilikle yasal yaptırım uygulanacağı bildirildi.

RTÜK, özellikle çocukların ruh sağlığını ve ailelerin hassasiyetlerini korumak adına medyanın sağduyulu bir dil kullanması gerektiğini vurguladı. Mağdur yakınları veya görgü tanıklarıyla röportaj yapılmaması konusunda kesin talimat veren Üst Kurul, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için yalnızca resmi makamlardan gelecek açıklamaların esas alınması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, 6112 sayılı Kanun kapsamında belirlenen yayın ilkeleri hatırlatılarak, olay anına ait görüntüler ile travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

RTÜK, mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini açığa çıkarabilecek her türlü bilgi ve görselden kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca mağdur yakınları ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmaması ve olay yerinden görüntü yayınlanmaması gerektiği ifade edildi.

Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için yalnızca yetkili makamların açıklamalarının esas alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, yayınlarda sağduyulu bir dil kullanılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım sürecinin başlatılacağı bildirildi.

RTÜK yeni kararları devreye aldı! TV’de spor yayıncılığına düzenleme
RTÜK yeni kararları devreye aldı! TV’de spor yayıncılığına düzenleme

Medya

RTÜK yeni kararları devreye aldı! TV’de spor yayıncılığına düzenleme

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten şampiyon Çanakkalespor'a tebrik! "Namağlup şampiyonluk gururumuzdur!"
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten şampiyon Çanakkalespor'a tebrik! "Namağlup şampiyonluk gururumuzdur!"

Spor

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten şampiyon Çanakkalespor'a tebrik! "Namağlup şampiyonluk gururumuzdur!"

RTÜK'ten 4 yayıncı kuruluşa ceza! Derbi maç ayrıntısı dikkat çekti
RTÜK'ten 4 yayıncı kuruluşa ceza! Derbi maç ayrıntısı dikkat çekti

Medya

RTÜK'ten 4 yayıncı kuruluşa ceza! Derbi maç ayrıntısı dikkat çekti

Yorumlar

Blondepate

RTÜK insanı güldürmesin.. Dizilerde her türlü barbarlık, ahlaksızlık var. Onlar engellensin önce.....
