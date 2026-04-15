Erdoğan’ın başkanlığı meşru mu? İdris Günaydın’dan liderlik ve inanç istismarı yorumu

Liderlik tartışmalarına değinen Günaydın, demokratik bir devlette meşruiyetin sandıktan geçtiğini vurguladı.

Erdoğan’ın hem genel hem yerel seçimlerde hem de referandumlarda defalarca halkın onayını aldığını hatırlatan yazar, "Demokratik devlete göre Tayyip Erdoğan seçimle iş başına gelmiş ve yönetmeyi hak etmiş bir liderdir. Onun kadar bu makamı hak eden biri gelmedi" ifadelerini kullandı.

"İngiltere ne krallıktan ne de yasalarından vazgeçti"

Türkiye’nin laiklik serüvenini Batılı ülkelerle kıyaslayan Günaydın, İngiltere örneği üzerinden dikkat çeken bir analiz sundu.

Türkiye’nin din ile devlet işlerini tamamen ayırdığını, ancak bunu kendisine dayatan İngiltere’nin kendi dini yasalarından ve monarşiden vazgeçmediğini belirtti. Günaydın, "Eğer aklınızı başkasına kiraya verirseniz öyle yaptırırlar adama!" diyerek tarihi bir özeleştiride bulundu.

Dini hurafelere sert tepki: "Bu ne korkunç bir iftira!"

Yazısında isim vermeden çok izlenen bir figürün söylemlerini "şarlatanlık" olarak nitelendiren Günaydın, İslam akidesine uymayan iddialara tepki gösterdi. "Efendi hazretlerinin kabirden idare ettiği" yönündeki iddiaları hurafe olarak tanımlayan yazar, bu tür söylemlerin aile kurumuna ve inanç esaslarına zarar verdiğini ifade etti.

"Kur’an meali okunmasını neden istemiyorlar?"

İnanç dünyasındaki "aracı" ve "gavs" merkezli söylemlerin Kur’an-ı Kerim’in özüyle çeliştiğini belirten Günaydın, şu uyarılarda bulundu:

Doğrudan Bağ: Ayetlerde Allah’ın "Bana dua edin ki size vereyim" dediğini, aracı ve ricacı istemediğini vurguladı.

Meal Karşıtlığı: Bazı kesimlerin Kur'an mealini okumayı "küfür" gibi yansıtmaya çalışmasını, halkı kandırmaya devam etme stratejisi olarak yorumladı.

Sadelik Vurgusu: İslam'ın beş şartı, zikir ve iyi insan olmakla tekâmül edileceğini; bunun dışında uydurulan "sofra ve huri" vaatlerinin asılsız olduğunu belirtti.

Günaydın, gençlerin deizm veya ateizme yönelmemesi için bu tür istismarcı ağızların susması gerektiğinin altını çizerek yazısını noktaladı.

