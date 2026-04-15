Okul saldırısı ile ilgili yeni gelişme: Bakanlar bölgeye gidiyor

Eğitim yuvasını kan gölüne çeviren bu alçak saldırının ardından idari ve adli soruşturma en üst perdeden başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ihmal iddiaları dahil tüm ayrıntıların incelenmesi için 4 Mülkiye Başmüfettişi ve 4 Polis Başmüfettişini görevlendirdiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu ise hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun anbean takip edildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silahlı saldırı gerçekleşti. Vali Mükerrem Ünlüer, 4 can kaybının ve çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şehre hareket etti. Dün de bir lisede öğrenci tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Dün Şanlıurfa'da bir lisede gerçekleşen silahlı saldırının ardından bugün de Kahramanmaraş'taki bir okulda silahlı eylem gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğlen saatlerinde silah sesleri duyuldu. Yetkililerin ilk açıklamasına göre olayda 1'i öğretmen 3'ü öğrenci olmak üzere 4 can kaybı var. Ayrıca çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir.

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.

YARALILARIN DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş’taki olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ: 4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili olarak 4 Mülkiye Başmüfettişi ve 4 Polis Başmüfettişi görevlendirdiğini bildirdi.