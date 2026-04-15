Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz Sarı şeytanın bahanelerine artık o da inanmıyor Trump - Papa atışmasında yeni düello İtalya’da "Vatan" Savunması! Muhalefet, Trump’a Karşı Hükümetin Yanında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan flaş sözler 30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek: Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri yarın hizmete açılıyor İtalya Başbakanı Meloni, Trump’a ağzının payını verdi! “Bildiğim kadarıyla yalnızca ABD nükleer silah kullanmış” 'Korkuyorum sadece' mesajı ortaya çıktı! İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son saatleri... Dünyada tepki görüp dışlanan Yahudi ünlü isimleri "antisemitizm listesine" ekledi Siyonistin son çırpınışı Böyle olur CHP’nin kentsel dönüşümü! Vaat var ama 15 yıldır ev yok Dürzi Lider Müslüman Oldu
Gündem Okul saldırısı ile ilgili yeni gelişme: Bakanlar bölgeye gidiyor
Gündem

Okul saldırısı ile ilgili yeni gelişme: Bakanlar bölgeye gidiyor

Okul saldırısı ile ilgili yeni gelişme: Bakanlar bölgeye gidiyor

Türkiye, dün Şanlıurfa Siverek’te yaşanan okul baskınının ardından bugün Kahramanmaraş’tan gelen katliam haberiyle sarsıldı. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda öğle saatlerinde yankılanan silah sesleri, bir öğretmen ve üç öğrencinin şehadetiyle sonuçlandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in acı bilançoyu açıklamasının ardından devletin zirvesi teyakkuza geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu programlarını iptal ederek bölgeye hareket etti.

Eğitim yuvasını kan gölüne çeviren bu alçak saldırının ardından idari ve adli soruşturma en üst perdeden başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ihmal iddiaları dahil tüm ayrıntıların incelenmesi için 4 Mülkiye Başmüfettişi ve 4 Polis Başmüfettişini görevlendirdiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu ise hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun anbean takip edildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silahlı saldırı gerçekleşti. Vali Mükerrem Ünlüer, 4 can kaybının ve çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şehre hareket etti. Dün de bir lisede öğrenci tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Dün Şanlıurfa'da bir lisede gerçekleşen silahlı saldırının ardından bugün de Kahramanmaraş'taki bir okulda silahlı eylem gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğlen saatlerinde silah sesleri duyuldu. Yetkililerin ilk açıklamasına göre olayda 1'i öğretmen 3'ü öğrenci olmak üzere 4 can kaybı var. Ayrıca çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Yaşanan hadisenin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şehre hareket etti.

 

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir.

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.

YARALILARIN DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş’taki olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ: 4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili olarak 4 Mülkiye Başmüfettişi ve 4 Polis Başmüfettişi görevlendirdiğini bildirdi.

