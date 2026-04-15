Piyasada ters köşe! ABD petrol stokları çakıldı

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder Maraş'ta yürekleri ağza getiren saldırı! Bakan Memişoğlu son durumu paylaştı Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti Çok sayıda vatandaş mağdur edildi! İZBETON dolandırıcılığında yeni karar Trump’ın şovu elinde patladı ABD’nin ablukası delik deşik Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var Akıllara hemen Kurtlar Vadisi geldi! AK Parti Grup Toplantısı’nda sürpriz isim ABD işgale hazırlanıyor! Barış değil savaş hazırlığı! ABD ve İsrail’e tokat gibi cevap: Nükleer silahta asıl tehlike şimdi başlıyor Financial Times: İran, Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini vurdu
Ekonomi
Küresel enerji piyasalarının gözü kulağı olan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri açıklandı. Piyasa uzmanlarının stok artışı beklediği haftada, gelen veriler hem ham petrol hem de benzin stoklarında sert düşüşe işaret ederek dengeleri değiştirdi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 900 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 900 bin varil azalışla 463 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 100 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 4 milyon 100 bin varil azalarak 409 milyon 200 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 6 milyon 300 bin varil azalışla 232 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

 

- Petrol üretimi değişmedi

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 4-10 Nisan haftasında değişmeyerek 13 milyon 596 bin varil seviyesinde kaldı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 1 milyon 33 bin varil azalışla 5 milyon 291 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 76 bin varil artışla 5 milyon 225 bin varil oldu.

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23