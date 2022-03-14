  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TTB'nin provokatör doktorları acil ameliyat hastalarının sağlık hakkını gasp etti, başhekimi çileden çıkardı!
Gündem

TTB'nin provokatör doktorları acil ameliyat hastalarının sağlık hakkını gasp etti, başhekimi çileden çıkardı!

Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2022 yılının en skandal olaylarından biri yaşandı. Kendisine doktor diyen bazı provokatörler, acil ameliyatlık hastaların sağlık hakkını gasp ederek vicdanlarda derin bir yara açtı. Hipokrat yeminini çiğneyen ve daha çok maaş almak için "açgözlülük" yarışına giren sözde doktorlar, amirlerini de hiçe sayarak acil ameliyat olması gereken hastaları geri çevirdi. Sosyal medyada tepki gösteren vatandaşlar, vicdansız doktorların görevden alınması ve diplomalarının iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 20:46:00 -
TTB'nin provokatör doktorları acil ameliyat hastalarının sağlık hakkını gasp etti, başhekimi çileden çıkardı!

 yeniakit.com.tr 

Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki doktor kılığına giren provokatörlerden skandal bir rezalet yaşandı.

Acil ameliyat hastalarını ameliyata almak yerine geri dönderen Türk Tabipler Birliği'nin grev çağrısına uyan doktorlar, doktor dinlenme odasında keyif çattı. 

Acil vakaları ameliyata almadılar, mağduriyetlere neden oldular

Başhekimin ameliyatlara girmeyen doktorların yanına gelerek uyarması üzerine yaygara kopardılar.

Ameliyatta olmaları gerekirken doktor dinlenme odasında yan gelip yatan doktorlar, "Buyrun ameliyata, ameliyathane lütfen buyrun" diyen başhekime "Bizi doktor odasından ne hakla çıkarıyorsunuz" diye bağırmaya başladı.

Bir diğer doktor ise, hayatlarını riske attığı mağdur hastaları umursamayarak "Hakkımızda sadece tutanak tutabilirsiniz" ifadeleriyle pişkince kendini savundu.

"Benim acil vakamı siz alamazsınız" itirafı

Kamera kaydı alan provokatör doktor, hastaların başka doktorlara verileceğini belirten başhekime, "Benim acil vakamı siz alamazsınız. Ben acil vakamın sorumluluğunu üstlenmiş durumdayım, siz takip edemezsiniz." diyerek acil ameliyat olması gereken vatandaşların ameliyatlarını yapmadıklarını itiraf etti.

Amirleri olan başhekime kafa tuttular

Başhekime kafa tutan sözde doktorlar, "Benim odama böyle giremezsiniz" şeklinde yaygara koparmaya devam etti.

Başhekimi çileden çıkardılar: Acil ve yoğun bakım hastalarının grevi olmaz!

Hipokrat yeminlerini çiğneyen ve vatandaşları mağdur eden sözde doktorlara başhekim ise "Burada rahat rahat oturun." dedi. 

Vicdansız doktorların yaygarasına tepki gösteren başhekim, "Acilin grevi olmaz. Yoğun bakım hastalarının grevi olmaz. Bu ameliyatları yapmak zorundasınız" ifadelerinde bulundu.

Utanmadan bir de kameraya aldılar

Doktor kılığına giren provokatörlerin haklı çıkacaklarını düşünerek pişkince kameraya almaları da dikkat çekti.

Sosyal medyadan büyük tepki: Diplomalarını iptal edin!

Videoyu sosyal medyada paylaşan sözde doktorlara vatandaşlardan büyük tepki geldi. 

Vatandaşlar, hayati risk taşıyan acil hastalara bakmayan ve ameliyatlarını iptal ederek hipokrat yeminlerini açık açık çiğneyen sözde doktorların diplomalarının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Vatandaşların hayat haklarını elinden almaya teşebbüs eden doktolara yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

Sağlığın grevi olmaz! Grev yapanlara işlem başlatın

Öte yandan hastaneleri kilitleyerek çok sayıda hastayı mağdur eden Türk Tabipler Birliği'ne bağlı doktorlar hakkında da işlem yapılması bekleniyor.

Yakın bunların diplomalarını!
Yakın bunların diplomalarını!

Sağlık

Yakın bunların diplomalarını!

Bu millet senden utanç duyuyor! PKK sevici TTB Başkanı Fincancı’dan skandal sözler!
Bu millet senden utanç duyuyor! PKK sevici TTB Başkanı Fincancı’dan skandal sözler!

Gündem

Bu millet senden utanç duyuyor! PKK sevici TTB Başkanı Fincancı’dan skandal sözler!

TTB’nin tek derdi sağlık sistemini çökertmek
TTB’nin tek derdi sağlık sistemini çökertmek

Gündem

TTB’nin tek derdi sağlık sistemini çökertmek

Sen göbek atan doktora git Altaylı!
Sen göbek atan doktora git Altaylı!

Medya

Sen göbek atan doktora git Altaylı!

Beyaz önlüklü bazı zorbalar vatandaşın sağlık hakkını yine gasbedecek!
Beyaz önlüklü bazı zorbalar vatandaşın sağlık hakkını yine gasbedecek!

Gündem

Beyaz önlüklü bazı zorbalar vatandaşın sağlık hakkını yine gasbedecek!

O doktorlarla ilgili bomba talep: Vatandaşlıktan çıkartılsınlar
O doktorlarla ilgili bomba talep: Vatandaşlıktan çıkartılsınlar

Gündem

O doktorlarla ilgili bomba talep: Vatandaşlıktan çıkartılsınlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay