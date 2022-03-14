TTB'nin provokatör doktorları acil ameliyat hastalarının sağlık hakkını gasp etti, başhekimi çileden çıkardı!

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Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki doktor kılığına giren provokatörlerden skandal bir rezalet yaşandı.

Acil ameliyat hastalarını ameliyata almak yerine geri dönderen Türk Tabipler Birliği'nin grev çağrısına uyan doktorlar, doktor dinlenme odasında keyif çattı.

Acil vakaları ameliyata almadılar, mağduriyetlere neden oldular

Başhekimin ameliyatlara girmeyen doktorların yanına gelerek uyarması üzerine yaygara kopardılar.

Ameliyatta olmaları gerekirken doktor dinlenme odasında yan gelip yatan doktorlar, "Buyrun ameliyata, ameliyathane lütfen buyrun" diyen başhekime "Bizi doktor odasından ne hakla çıkarıyorsunuz" diye bağırmaya başladı.

Bir diğer doktor ise, hayatlarını riske attığı mağdur hastaları umursamayarak "Hakkımızda sadece tutanak tutabilirsiniz" ifadeleriyle pişkince kendini savundu.

"Benim acil vakamı siz alamazsınız" itirafı

Kamera kaydı alan provokatör doktor, hastaların başka doktorlara verileceğini belirten başhekime, "Benim acil vakamı siz alamazsınız. Ben acil vakamın sorumluluğunu üstlenmiş durumdayım, siz takip edemezsiniz." diyerek acil ameliyat olması gereken vatandaşların ameliyatlarını yapmadıklarını itiraf etti.

Amirleri olan başhekime kafa tuttular

Başhekime kafa tutan sözde doktorlar, "Benim odama böyle giremezsiniz" şeklinde yaygara koparmaya devam etti.

Başhekimi çileden çıkardılar: Acil ve yoğun bakım hastalarının grevi olmaz!

Hipokrat yeminlerini çiğneyen ve vatandaşları mağdur eden sözde doktorlara başhekim ise "Burada rahat rahat oturun." dedi.

Vicdansız doktorların yaygarasına tepki gösteren başhekim, "Acilin grevi olmaz. Yoğun bakım hastalarının grevi olmaz. Bu ameliyatları yapmak zorundasınız" ifadelerinde bulundu.

Utanmadan bir de kameraya aldılar

Doktor kılığına giren provokatörlerin haklı çıkacaklarını düşünerek pişkince kameraya almaları da dikkat çekti.

Sosyal medyadan büyük tepki: Diplomalarını iptal edin!

Videoyu sosyal medyada paylaşan sözde doktorlara vatandaşlardan büyük tepki geldi.

Vatandaşlar, hayati risk taşıyan acil hastalara bakmayan ve ameliyatlarını iptal ederek hipokrat yeminlerini açık açık çiğneyen sözde doktorların diplomalarının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Vatandaşların hayat haklarını elinden almaya teşebbüs eden doktolara yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

Sağlığın grevi olmaz! Grev yapanlara işlem başlatın

Öte yandan hastaneleri kilitleyerek çok sayıda hastayı mağdur eden Türk Tabipler Birliği'ne bağlı doktorlar hakkında da işlem yapılması bekleniyor.