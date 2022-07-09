TTB'nin provokasyonunun sonucu! Doktor acil servisteki hastalara 'bakmayacağım' diyerek kaçtı!

Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın başka bir hastanede çalışan güvenlik görevlisi tarafından öldürülmesinin ardından provokatörlüğe soyunan TTB, 7-8 Temmuz tarihlerinde grev kararı alırken, dün gece saatlerinde Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde çekilen bir görüntü büyük tartışmaya neden oldu.

Türkiye, Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle derinden sarsılırken, Türk Tabipleri Birliği provokasyona soyunarak 7-8 Temmuz tarihlerinde grev kararı aldı.

Greve çıkan doktorlar hastalara bakmadı

TTB'nin provokasyonuna alet olan bazı doktorların hastanedeki hastalara bakmayarak greve çıkması büyük tepki toplarken, hastanelerde de sıkıntılı anların yaşanmasına neden oldu.

Acil servisten kaçıp 'bakmayacağım' dedi

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde çekilen bir video sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Dün gece saatlerinde acil servis kapısında bekleyen onlarca hasta, kendilerine bakmayacağını belirtip servisten kaçan doktorun tavırlarıyla neye uğradıklarını şaşırdı.

İnternete düşen ve çok sayıda kullanıcının paylaşarak tepki gösterdiği videoda, acil doktorunun kendileriyle ilgilenilmesini talep eden hastalara "Bakmıyorum" diyerek servisi terk ettiği ve memur olduğunu ifade eden bir kişinin doktordan sicil numarasını ve ismini istediği anlar yer aldı.