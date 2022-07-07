TTB'nin provokasyonunu destekleyen Cem Yılmaz'a tokat gibi cevap! 'Fotoğraftakini tanıdın mı Cem?'

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Türk Tabipler Birliği öncülüğündeki çirkin provokasyona katılan Cem Yılmaz, TTB'nin iş bırakarak vatandaşı mağdur etmesine destek verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Yalnızca pandemi boyunca yaptıkları fedakarlık bile çabuk unutulan, uğruna ömür harcanan bir meslek sahibi doktorların ve tüm sağlık personelinin haklı protestosunu destekliyorum. Artık topyekün bir kültür meselesine dönüşen bu ve benzeri dertleri hak etmiyoruz. Hekime saygı!" ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullanıcısından, Cem Yılmaz'a tokat gibi "terör" cevabı geldi.

'O zaman da doktorları PKK'ya karşı yürüyüşe teşvik etseydin'

Ceyhun adlı Twitter kullanıcısı, Cem Yılmaz'a PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Doktor Abdullah Biroğlu'nu hatırlattı.

"Fotoğraftakini tanıdın mı Cem?" diye soran Twitter kullanıcısı, şunları söyledi:

Diyarbakır Lice'de hastasına giderken PKK'lı teröristlerce şehit edilen Doktor Abdullah Biroğlu.

Dr. Abdullah Biroğlu için neden bir şey demedin, terör örgütüne karşı neden tek laf etmedin...! O zaman da doktorları PKK'ya karşı yürüyüşe teşvik etseydin.