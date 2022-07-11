TTB’nin haracı kesilsin

Başkanlığını terör dosyası kabarık olan PKK sevicisi Şebnem Korur Fincancı’nın yaptığı, isminin başındaki Türk kelimesinden başka Türklükle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan Türk Tabipler Birliği (TTB), bir yandan Türkiye’nin yüz akı sağlık sisteminin çökertmeye yönelik kirli operasyonların içinde yer alırken diğer yandan topladığı zorunlu aidatlarla günden güne semiriyor. Akit’e konuşan uzmanlar, devlet yetkililerine sağlık alanıyla ve hekimlerin mesleki sorunlarıyla ilgilenmek yerine HDP ile düşüp kalkan, hendekçilerin yanında yer alan, PKK’nın tıp uzantısı gibi davranan TTB’nin finans kaynağı olan zorunlu aidatların bir an önce kesilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Bu paraların nereye gittiğini kimse bilmiyor

Sağlık ve Sosyal Politika Stratejileri Enstitüsü (SADEM) Başkanı Metin Memiş, özellikle muayenehanecilik yapan ve özel hastanelerde çalışan hekimler ile illerde bulunan Tabip Odalarının, mesleğin sorunlarıyla ilgilenmek yerine terör eylemlerine destek veren TTB’ye zorunlu üye olması gerektiğine dikkati çekerek “Hekimler ve odalar bu zorunlu üyeliklere aidatlar ödüyor. Maalesef bu aidatların nereye gittiğini de kimse bilmiyor. Çünkü şu anki mevcut Türk Tabipler Birliği Başkanı, terör örgütünün propagandasını açık bir şekilde yapabiliyor. Ülkesini ve milletini seven doktorlar bunlara aidat ödeme yükümlülüğünden kurtarılmalıdır. Daha önce bir düzenleme yapılacağı ve alternatif bir tabip odası kurulacağı söylenmişti. Bu olmadı. Bari zorunlu olan üyelik aidatlarını, gönüllülük esasına göre yapsınlar. En azından hem TTB’nin musluğu kesilsin hem de mecburen üye olan fakat oraya verdiği paradan dolayı terör örgütlerine yardım yapıyormuş hissine kapılarak vicdan azabı çeken arkadaşlarımızın sıkıntıları giderilsin” dedi.

Kirli yapı acilen temizlenmeli

Memiş, şöyle devam etti: “Türk Tabipler Birliği eğer bu ülkenin resmi, kanunla belirlenmiş bir odası ise, bu odanın terör örgütlerine destek vermesinin önüne mutlaka geçilmelidir. TTB’nin içindeki o kirli yapı acilen temizlenmelidir. Bugün sağlık alanında, hekimler bazında ne sıkıntı yaşıyorsak bunların en büyük sorumlusu TTB’dir. TTB, bugüne kadar meslek örgütünün yapması gerekenleri yapmayıp, ne vatandaşın sağlığına, ne sağlık sistemine, ne de hekimlerin hakları noktasında çalışmalar yapmak yerine tamamen ideolojik, siyasi, yıkımcı bir dil kullanarak, yapılan her şeyi ‘tu kaka’ göstermek kaydıyla sisteme balta vuran bir yapı. Bu yapının mutlaka yeniden elden geçirilmesi gerekiyor.”

Aidat, teröre yardım hissi veriyor

TTB’nin devlet ve millet karşıtı eylemlerinden rahatsız olan doktorlardan Huriye Tezgelen ise şunları söyledi: “TTB’deki seçimler demokrasiye aykırı ve hekimlerin tercihlerini yansıtmıyor. Özel sektörde hekimlik yapabilmek için TTB’ye üye olmak ve yasal olarak aidat ödemek zorundasınız. Onun dışında mesleğe ait her türlü eğitimlerde, sertifikalarda yine TTB’nin kasasına para aktarmanız gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Bursa’da, hem de Tıp Bayramı’nda pandemi şartları sebebiyle aidatını ödeyemeyen bir göz doktoruna haciz gönderildi. TTB haraç mezat topladığı paralarla memleket lehine her hayırlı işe fren olup milletin dini-manevi değerleriyle çatışıyor. Özellikle mevcut Başkan Şebnem Korur Fincacı’dan sonra TTB tamamen illegal örgütlerin temsilciliği haline geldi. Hekimlerin acilen TTB’ye para öderken, teröre yardım ve yataklık yapıyor hissinden kurtarılması gerekmektedir.”