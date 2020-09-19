TTB yönetimi Kandil üssü gibi

Hakkı Bilir İstanbul

Kandil’deki savaş baronlarının talimatıyla kaleme alınan sözde barış bildirgesinde imzası olan ve meslekten ihraç edilen akademisyenlerin birçoğunun Türk Tabipleri Birliği yönetiminde istihdam edildikleri ortaya çıktı. Mesleğin sorunlarından ziyade marjinal sol örgütler gibi davranan ve son dönemde koronavirüs salgınına karşı sağlıkçılar tarafından yürütülen mücadeleyi sabote eden TTB’nin, ‘Etik Kurulu’, ‘Yüksek Onur Kurulu’ ve ‘Merkez Konseyi’nde görev yapan isimlerin birçoğunun üniversitelerden ‘terör destekçiliği’ nedeniyle ihraç edilen akademisyenlerden oluştuğu kaydedildi.

Doktorlarımızın emeğini istismar ediyorlar

Başındaki Türk ibaresi dışında Türklükle hiçbir ilgisi olmayan ve Müslüman Anadolu milletinin bütün kadim değerlerine düşmanlık sergilemekten hiçbir beis görmeyen TTB yönetimi skandallara doymuyor. LGBTİ’li sapkınları savunan, terör örgütü PKK’nın adeta borozanlığını yapan TTB yönetimi gerçek sağlıkçıların da emeğini gasp ediyor. TTB yönetiminde bulunan birçok isim ‘terör nedeniyle’ meslekten ihraç edilmiş isimlerden oluşuyor. Vatanı ve milleti için canhıraş bir şekilde çalışan gerçek doktorların üzerinden pirim yapan TTB yönetimindeki bazı isimler maşeri vicdanı yaralıyor. TTB Etik Kurulu Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, terör bildirgesine imza attığı gerekçesiyle KHK ile Ege Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilmiş bir isim. Rezaletin boyutu maalesef ki tek isimle de sınırlı kalmıyor.

-Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

Terörden ihraç edilenleri Tabipler Birliği besliyor

Bir başka TTB Etik Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Ümit Biçer de Kocaeli Üniversitesi’ndeki görevinde aynı gerekçeyle ihraç edilmiş bir akademisyen. Akademisyen kimliklerinin arkasına saklanarak, terör propagandası yapan bir başka isim olan Doç. Dr. Mustafa Cumhur İzgi de Antalya Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilmesine rağmen Etik Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Yüksek Onur Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Hafize Öztürk Türkmen de, Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinden ‘terör bildirgesine’ imza attığı için yani aleni şekilde teröre destek verdiği için ihraç edildi. Akdeniz Üniversitesi’nden aynı gerekçeyle ihraç edilen Prof. Dr. Taha Karaman da, TTB’nin Yüksek Onur Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

-Prof. Dr. Ümit Biçer (solda), Prof. Dr. Taha Karaman (sağda)

PKK’nın siyasi kanadı HDP’de görev alan isimler bile var

TTB Merkez Konsey Üyesi olarak bütün doktorlarımızı temsil makamında bulunan Samet Mengüç ise terör örgütü PKK’nın siyasi kanadında aktif olarak siyaset yapıyor. Mengüç, HDP’nin Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu Eş Sözcülüğü görevini yürütüyor. “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” bildirgesini kaleme alan ekibin başındaki isim olan TTB Merkez Konseyi Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel de Etik Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

-Samet Mengüç (solda), Prof. Dr. Raşit Tükel (sağda)