TTB ve CHP’den çifte ihanet

Faruk Arslan İstanbul Resul Ekrem Şahan Ankara

Türkiye’nin terörü bitirme kararlılığı karşısında ağır kayıplar vererek yolun sonuna gelen terör örgütü PKK, zaman kazanmak ve dostlarını yardıma çağırmak için yerde yatan birkaç terörist görüntüsü yayınlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerine kimyasal silah iftirası attı. HDP ile organize şekilde görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokulurken, terörist Selahattin Demirtaş cezaevinden, Türk Tabipler Birliğini PKK uzantısına çeviren Şebnem Korur Fincancı terör örgütünün televizyonundan devam ettirdi. CHP’li Sezgin Tanrıkulu da iftirayı sahiplenerek Meclis’e soru önergesi vereceğini söyledi.

İftiradan acilen yargılanmalı

Fincancı “Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz” dedi. CHP’li Tanrıkulu, kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüleri izlediğini, PKK’lı teröristlerin nasıl öldüğüne dair soruların cevap bulması için konuyu Meclis gündemine getireceğini alçaklığına imza attı.

Nokta operasyonla Zap’ta öldürülen teröristlerin taktik nükleer ve fosfor bombası ile imha edildiği yalanını dillendiren TTB ile CHP’nin yolun sonuna gelen PKK’nın yardımına koştuğuna dikkati çeken milletvekilleri, insan hakları savunucuları ve yazarlar, bebek katillerinin iftiralarını dillendiren Fincancı ile Tanrıkulu’nun yargılanması gerektiğini savundu.

İkisinin de PKK ile bağı net

TTB Başkanı Fincancı’nın skandal açıklamasına ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “TTB kendi görevini yapmaktan ziyade terör örgütlerine destek çıkmanın derdinde. Yeri geliyor DHKP-C için de aynı savunuculuğu üstleniyor. Bu söylenenlerin hiçbiri doğru değil. TSK hiçbir zaman hiçbir yerde kimyasal silah kullanmadı. CHP’nin de TTB’nin de PKK ile bağlantıları açık şekilde ortada. Hesabını vermeliler” dedi.

İftiracı vicdansız

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de Fincancı’nın sözlerine tepki gösterdi. Aydemir, “İhaneti tescilli, her konuşmasında Kürt’e düşmanlığını aşikar eden, bunu ordumuza iftira atarak yapan bir vicdansız var: Tabipler Birliği Başkanı. Yazıklar olsun, PKK’nın kanalına çıkmış orada iftira ediyor. CHP’liler bunu bu kürsüye getirip konuşturdu. Başka kim destek vermiş, Selahattin Demirtaş. Onunla kahvaltı özlemi çekenler de bu iftiracıların yanında” dedi.

Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk ise şunları söyledi: “Biz vatanını, bayrağını ve milletini seven hekimler olarak artık TTB’nin hekimlerin ve halkın sağlığını ilgilendiren, acil çözüm bekleyen konularda açıklamalar yapmasını istiyoruz. TTB Başkanının ‘kimyasal silah kullanılmış’ gibi alçakça bir ifadeyi TSK hakkında kullanmasını en sert şekilde kınıyor ve kendisini acil şekilde istifaya davet ediyorum. Kesinlikle bizi temsil etmiyor.”

Hesabı sorulmalı

Şebnem Korur Fincancı’nın tıynetine yakışanı yaptığına dikkati çeken Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak da “Bu söylediğini Avrupa ülkelerinde söylese, herhangi bir Batı ülkesinde kimyasal silah kullandıklarını iddia etse çok ağır ceza alırdı. Amacı Türkiye’yi Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılatmak. TTB, ismindeki ‘Türk’ kelimesinden de utanmıyorlar. TTB artık yargının bir konusudur. Yargı süratle harekete geçmeli ve bu alçak iftiranın hesabını sormalıdır” dedi.

Amaç devleti zan altında bırakmak

İnsan Hakları Cemiyeti (İHC) Genel Sekreteri Eyüphan Kaya ise şunları söyledi: “TTB Başkanı, hem devleti, hem milleti zan altında bırakmak istemiştir. Milletimiz bu küstahlığa karşı sesini yükseltmeli. Böyle zaman zaman, sağdan soldan Türkiye’nin ayağına dolananlar olabiliyor. Tabipler Birliği, Barolar Birliği, Mimarlar Odası... Bunlara karşı alternatif meslek kuruluşları teşekkül edilmeli. Bunların iftiralarıyla ilgili devletin hamle yapması gerekmektedir.”