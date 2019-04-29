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TTB sapıklığa özendiriyor

Türk Tabipleri Birliği’nin sapkın eşcinsellerin meşrulaştırılmasına yönelik skandal bir adımı daha olduğu ortaya çıktı. TTB’nin yayımladığı “Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı” isimli kitapta çocuklarımızın eşcinsel ahlaksızlığa özendirildiği bildirildi. Kamu parası ile basılan kitapda, eşcinselliğin hayvanlar üzerinden örneklendirilerek doğal gösterilmeye çalışıldığı belirlendi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 10:07
TTB sapıklığa özendiriyor

Doktorluk mesleğinin sorunlarını çözmekten ziyade marjinal sol örgütlerin payandası haline gelen, PKK’nın katlettiği meslektaşları hakkında tek bir kelam etmeyen, Gezi Parkı’ndaki vandallığa çanak tutan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) kirli yüzünü deşifre etmeye devam ediyoruz. TTB Yayınları’ndan kamu imkanları ile çıkan “Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı” isimli kitapda, bilişsel aidiyeti oluşmayan çocukların eşcinsel ahlaksızlığa özendirildiği ortaya çıktı. Allah’ın ‘eşref-i mahlukat’ olarak tanımladığı insanı, hayvanlarla eş değer tutan TTB’nin, eşcinsel sapkınlığı hayvanlar üzerinden örneklendirerek meşrulaştırdığı belirlendi. Esas işi halkın sağlığını korumak olan bir meslek odasının, çocuklarımız üzerinden eşcinsel propagandası yapması ve evlatlarımızı sapkınlığa meylettirmesi infiale neden oldu.

Sapkınlığı meşrulaştırıyorlar

Esas işi milletin sağlığını öncelemek olan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), halkın sağlığı noktasında birinci dereceden tehlike arz eden sapkın LGBTİ’lileri meşrulaştırma çabası gün geçtikçe artıyor. Kurdukları meslek tahakkümü sayesinde kendileri gibi düşünmeyen doktorları susturmayı başaran TTB’nin yayımladığı “Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı” isimli paçavrada skandal ifadeler yer alıyor. LGBTİ kavramlarının ayrıntılı bir şekilde açıklandığı kitapta evlatlarımız hedef alınıyor ve eşcinselliğe meylettiriliyor. Sapkın kitabın 7. sayfasında, “Ergenlik döneminde cinsel ilgide artış ve bedensel değişikliklerin belirmesiyle cinsellikle ilgili merakta artış olur. Bu da cinsel denemelere neden olur. Erkek ve kadınlarda bu dönemde kendi cinsleriyle değişen ölçülerde cinsel paylaşım seyrek görülen bir durum değildir. Başka biri deyişle ergenlikte eşcinsel davranışta bulunmak için kişinin eşcinsel yönelimi olması gerekmemektedir” ifadeleri yer alıyor.

Eşcinsellik fıtrata uygunmuş!

Sapkınlığın meşru gösterildiği sayfada, “Doğaya aykırılık iddiası cinselliğin insan ‘doğa’sında sadece üremeyle sınırlı bir yeri olduğu kabulünden kaynaklanmaktadır. Bu ise tıbbın uzun süre önce terk ettiği bir yaklaşımdır. Araştırmalarda bugüne kadar orangutan, martı, penguen, kedi gibi 450 kuş ve memeli türünde eşcinsel davranışa rastlanmıştır. Eşcinsel davranışın yanı sıra eş seçimini kendi cinsi yönünde yapan hayvan türleri ile ilgili gözlemler de mevcuttur” ifadeleri yer alıyor.  Sapkınlığın hayvanlar üzerinden meşrulaştırılmaya çalışıldığı skandallar silsilesi bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Kerameti kendinden menkul bilim adamlarının eşcinselliği meşru gördüğünü kanıt olarak sunan TTB, şu ifadeleri kullanıyor: “Pek çok bilim otoritesi; homoseksüelliğin yaşam biçimi seçimi olmadığını, bunun insanlığın doğal bir varyantı olduğunu kabul eder”. Sapkınların kabullenilmesini salık veren kitapta “Toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi ve/veya cinsel deneyimler hakkında diyalog kurulmalı” ifadelerine yer veriliyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 10:07
  1. PKK
  2. Gezi Parkı
  3. Türk Tabipleri Birliği (TTB)
  4. TTB Yayınları
  5. Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı
  6. eşref-i mahlukat
  7. eşcinsel sapkınlık
  8. LGBTİ
  9. eşcinsellik

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