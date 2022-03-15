TTB Başkanı Fincancı neden sevilmez? Yeniçağ gibi terörle işbirliği yapanlarla aynı safta duranlar bunu asla anlamaz
İP'li Meral Akşener "milliyetçi" Yeniçağ'ı, terör sevici TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı öncülüğünde başlatılan grev kararını eleştirenlerin dedelerini hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Vatandaşları hastanelerde bir başına bırakıp terk ederek sağlık haklarını gasbeden bazı doktorlar, meydanlarda buluşup, ortamı daha da gergin hale getirdi.
Doktorların sağlık hakkı gaspını ve terör sevici TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı aklamak, İP'in yayın organı "milliyetçi" Yeniçağ'a düştü.
Yeniçağ haberinde, doktorları eleştiren çevrelerin atalarını böyle hedef aldı.
Şebnem Korur Fincancı neden sevilmez?
Bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması çağrısı yapan Şebnem Korur Fincancı, terörle mücadele sürecinde gerçekleştirilen Hendek operasyonlarında şerefli Türk ordusunu sivillere saldırmakla suçlayıp, uluslararası mahkemede Türkiye'nin yargılanması gerektiğini savunmuştu. Fincancı, sözde Ermeni, soykırımını da kabul ederek ülkesine ihanet edenler arasında liste başı olmuştu.