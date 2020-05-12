TTB Başkanı Ergan'dan hayvancılıkla uğraşan ailelere destek talebi

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon ve yöresinde ev ekonomisi işletmeciliği şekliyle hayvansal üretim yapan ailelerin desteklenmesini istedi.

Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, borsa olarak, 4-5 inek besleyene İŞKUR istihdam desteği sağlanması amacıyla hazırladıkları raporu 4 ay önce başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet kademesindeki yetkili ve ilgililere ilettiklerini belirtti.

Dünyada organik ve kaliteli hayvansal ürünlere olan talebin giderek arttığına işaret eden Ergan, "Trabzon'da, özellikle de Tonya ve çevresinde coğrafi işarete de sahip meşhur tereyağı üretilmektedir. Ancak süt temininde son yıllarda büyük bir azalma yaşandığı için mamul üretiminde güçlük çekilmektedir." ifadesini kullandı.

Ergan, sorunun çözümü için Trabzon ve yöresinde ev ekonomisi işletmeciliği şekliyle hayvansal üretim yapan ailelerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun için köylerindeki evlerinde, arazilerini kullanarak 4-5 inek besleyip süt üretimi yapan ya da yapacak ailelerde bir kişinin tıpkı İŞKUR'un Toplum Yararına Programı'nda olduğu gibi SGK'lı olarak, asgari ücretle desteklenerek istihdam edilmesi yeterlidir. Yörede yaptığımız araştırmalar ve görüşlerini aldığımız köylülerin istekleri de bu yöndedir. Kentlerdeki kamu kuruluşlarında yapılan Toplum Yararına Programı istihdam şeklinin bir kısmını buralara aktararak uygulamaya geçmek mümkündür."