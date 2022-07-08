TTB acıdan rant devşiriyor

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Doktor Ekrem Karakaya’nın görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayarak öldürülmesi bütün Türkiye’yi hüzne boğarken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) yine istismarın safını seçerek bu bahaneyle 7-8 Temmuz tarihlerinde 2 günlük grevle sağlık sistemini kilitleme kararı alarak büyük tepki topladı. Feminist derneklerin kadın haklarını, PKK’cı İHD’nin insan haklarını, köpek saldırılarını görmezden gelen hayvan derneklerinin hayvan haklarını istismar ettiği Türkiye’de, marjinal solun yuvalandığı Türk Tabipleri Birliği de hekim haklarını istismar ediyor.

AK Parti iktidarına muhalefet edebilmek için her fırsatı değerlendiren, eşcinsel sapkınlığı savunan, Mehmetçiğin PKK’ya yönelik operasyonlara ‘katliam’ diyecek kadar hadsizleşen TTB, sağlıkta şiddet kanununun çıkarılarak hekimlere şiddet uygulayanlara en ağır cezalar verilmesini sağlayan iktidara cephe almaya devam ediyor. TTB’nin toplum sağlığını hiçe sayarak doktorlara grev yaptırmasına tepki gösteren sağlıkçılar, asıl gayenin hekim hakları değil hastaları kışkırtarak milletle iktidarın arasını açmak olduğunu söylüyor.

Saygılı: Maksat iktidara kinlendirmek

Akit’e konuşan Uzman Hekim Prof. Dr. Sefa Saygılı, TTB’nin hamlesini “Toplumsal hayata, halkımızın sağlılığına vurulan darbe” olarak yorumladı. Prof. Saygılı, “Elbette hekim cinayeti olayı çok üzücüdür fakat bunu bahane ederek sağlık sistemini baltalamak, insanların sağlık hakkını engellemek çok yanlış olan bir uygulamadır. Sağlık sistemini durdurarak insanların zarar görmesine yol açmak kesinlikle yanlıştır. Hekimlerin istismarı vardır burada” dedi.

TTB’nin grevlerinin ülkemizin varlığına ve birliğine, insanımızın sağlılığına ve toplum düzenine aykırı olduğunu vurgulayan Uzman Hekim Sefa Saygılı, “Bu, TTB’nin daha önceki benzer uygulamalarını devam ettirdiklerini gösteriyor. Toplumu doktorlarla, doktorları hükümetle karşı karşıya getirerek iktidara zarar verilmesi amaçlanıyor. Hiçbir faydası olmayacak bu grev ile yöneticilerimizin zarar görmesini sağlamak istiyorlar” sözleriyle değerlendirdi.

Gazeteci Yazar Fatih Selek, Konya’daki cinayeti amasız fakatsız kınadığını belirttiği konuşmasında, “Tabipler Birliği’nin çağrısıyla hekimlerimizin Konya’daki doktor cinayetini gerekçe göstererek iki günlük iş bırakma eylemi hastaların mağdur olmasına yol açtı. Zaten dokuz gün tatil vardı buna iki gün daha eklendi. Aylardır muayene için sıra bekleyen insanlar, hastane kapılarından dönmek zorunda kaldı” dedi.

Selek, “Şiddete tepki gösterilmeli, gerekli duruş sergilenmeli fakat çözüm hak ararken başkalarına haksızlık yapmak değildir. İşinde gücünde olan, aylardır randevu gününü bekleyen hastaların ne kabahati var? Tekrar başa dönecek, bir o kadar daha bekleyecek” şeklinde konuştu.