0553 313 94 23

TSYD’den TFF’ye ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

03 Eylül 2019 Salı 16:38
TSYD’den TFF’ye ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.


Riva’daki TFF tesislerinde yapılan görüşmeye TFF Başkan Vekili ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan katıldı.


TSYD ile ilişkilerin bu dönemde de en yoğun şekilde süreceğini vurgulayan Nihat Özdemir, Oğuz Tongsir’e milli forma hediye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de 777 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Edirne'de 777 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Filistin hükümetinden İsrail'e..
    3. Alanya’da aile boyu dolandırıcılık
    4. 23. İstanbul Tiyatro Festivali..
    5. Köstebek 172 kilometre keşif yaptı
    6. Şırnak’ta 18 bin 710 paket kaçak..
    7. Tosya Belediyesi menfez çalışmalarına..
    8. Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon..
    9. Kuşadası Belediye Meclisi, 12 İyon..
    10. Fikret Orman'dan Quaresma'ya tepki!
    11. Dayakçı koca tutuklandı
    12. Başkan Yüce, “Sakarya, inanıyorum ki..
    13. HDP eylemlere dayanamadı! Kepenkleri..
    14. AFAD’tan "afet çantanız hazır olsun"..
    15. Çavuşoğlu BM Komiseri Grandi'yi kabul..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Dağa kaçırılan çocukların ailelerinin..
    18. Güder’den birlik ve beraberlik vurgusu
    19. ‘Engelsİzciler’ kampında engeller..
    20. Skandal karar! Türk büyükelçiyi..
    21. Uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı
    22. Çınar’dan doğaseverlere Melet Deresi..
    23. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden..
    24. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan..
    25. Gemlikli sporcular 6 madalya ile döndü
    26. Korsanlıkta son nokta: Hem cenaze..
    27. Güney Kore'de adalet bakan adayı..
    28. Pejmürde ne demek? Pejmürdenin anlamı..
    29. İnegöl Belediyesi “e-devlet”te Türkiye..
    30. Gökhan Alsan: “Samsunspor’u el birliği..
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız