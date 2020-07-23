  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Spor

TSYD, Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un stadını inceledi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:04:06 -
TSYD, Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un stadını inceledi

ERZURUM (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Taşkın, Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un stadını inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve TSYD İl Temsilcisi Feridun Fazıl Özsoy ile mavi-beyazlı ekibin gelecek sezon Süper Lig maçlarını oynayacağı Kazım Karabekir Stadı'na geçen Taşkın, futbol müsabakalarında görevli muhabir ve foto muhabirlerinin statta kullandığı basın tribünü, foto muhabirlerinin stat içindeki kullanım alanı ve odası, basın dinlenme odası ve basın açıklaması yapılan alanlarda inceleme yaptı.

Taşkın, incelemelerin ardından AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig deneyimi olan bir kulüp olduğunu söyledi.

Stattaki mevcut şartların spor yazarları ve basın mensuplarının çalışması için en ideal koşullara hemen hemen sahip olduğunu aktaran Taşkın, şöyle konuştu:

"Sadece yeni bir sezon olduğu için öncesinde neler yapılabilir, neler eksik, bunları yerinde görebilmek için geldik. Gördüğümüz kadarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü stadı iyi korumuş ve organize edilmiş. Artık bundan sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve kamuoyu adına görevli bizlerin birlikteliğiyle en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hobi bahçeleri' ile ilgili devreye girdi! Tartışmalı teklif ertelendi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hobi bahçeleri' ile ilgili devreye girdi! Tartışmalı teklif ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile 'hobi bahçeleri' adı altında tarım arazilerindeki yapıların yıkılması ve yanıltıcı beslenme tavsiyeler..
Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu
Spor

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor berabere kaldı. Bir s..
Kaçak FETÖ'cülerin yeni mesleği ortaya çıktı! 100 milyon euro yatırmışlar
Dünya

Kaçak FETÖ'cülerin yeni mesleği ortaya çıktı! 100 milyon euro yatırmışlar

Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin yurt dışında konut işine girdikleri ortaya çıktı. Türkiye'den kaçırdıkları paralarla inşaat yaptığı belirlene..
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı