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TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın 'Çocuklarınızı korsan servislere emanet etmeyin'

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Apaydın, "Çocuklarınızı korsan servislere emanet etmeyin. Servis seçerken odaya kayıtlı esnafımızı tercih edin." dedi.

27 Ağustos 2019 Salı 11:44
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın 'Çocuklarınızı korsan servislere emanet etmeyin'

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, korsan okul servislerinin çocuklar için tehlike saçtığını belirterek, "Çocuklarınızı korsan servislere emanet etmeyin. Servis seçerken odaya kayıtlı esnafımızı tercih edin. Velilerimiz, il trafik komisyonlarınca servis ücretleri belirlenene kadar anlaşma yapmamalı." dedi.

Apaydın, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servislerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Velilerden çocuklarını okula kayıt ettirirken servis seçiminde çok dikkatli olmalarını isteyen Apaydın, çoğu ilde okul servis ücretlerinin henüz belirlenmediğini hatırlattı.

Apaydın, bazı özel okul servislerinin şimdiden ücretlerini belirlediklerini dile getirerek, "Çoğu verilmeyen hizmeti veriliyormuş gibi gösterip fahiş fiyat uygulayan bu servislerden uzak durulmalı. Velilerimiz, il trafik komisyonlarınca servis ücretleri belirlenene kadar anlaşma yapmamalı." diye konuştu.

"Düzenli eğitimden geçen şoför tercih edilmeli"

Apaydın, ilgili mesleki odasına kayıtlı olmayan korsan servislerin çocukların can güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çocukları korsan servislere emanet etmeyin. Servis seçerken odaya kayıtlı esnafımızı tercih edin. Üç beş lira daha ucuz ulaşım için kesinlikle korsan servislere itibar edilmemeli. Mesleki odamıza kayıtlı, vergisini ödeyen, TSE belgeli kamera ve kapı sensörü olan, yardımcı rehber personel bulunduran, düzenli eğitimden geçerek kendini yenileyen ve kısaca servis şoförlüğü yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan esnafımız tercih edilmelidir."

"Olumsuz örneklerin yaşanmaması için denetim şart"

Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuz durumların tekrar etmemesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Apaydın, "Öte yandan iligili bakanlıklarca yürütülecek olan Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki değişiklikler unutulmamalı. Her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ve en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluklarıyla ilgili süre Eylül 2020'ye kadar uzatıldı. Bunların dışında, okul servis araçlarının yerine getirmesi gereken zorunluluklar mutlaka denetlenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:44
  1. Fevzi Apaydın
  2. korsan servis
  3. okul servisi
  4. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
  5. Anadolu Ajansı

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