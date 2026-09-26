TSMC’nin 1,4 nm çiplerinde ilk üretim adımı: Seri üretim hedefi 2028

Tayvan basınındaki haberlere göre pilot çalışmalar, Hsinchu Bilim Parkı ile Orta Tayvan Bilim Parkı’ndaki Fab 25 tesisinde yürütülüyor. Bu aşamada ekipmanların ve fabrika altyapısının yeni üretim sürecine uygunluğu sınanıyor. TSMC, A14 ile hacimli üretime 2028’de geçmeyi planlıyor.

AYNI PERFORMANSTA DAHA AZ ENERJİ HEDEFİ

TSMC’nin açıkladığı verilere göre A14, 2 nanometrelik N2 süreciyle karşılaştırıldığında aynı güç tüketiminde yüzde 10 ila 15 daha yüksek performans sağlayabilecek. Performans sabit tutulduğunda ise güç tüketiminde yüzde 25 ila 30 düşüş hedefleniyor. Bu kazanımların, özellikle yapay zekâ hızlandırıcıları ve mobil işlemcilerde etkili olması bekleniyor.

Şirket, A14’e ilişkin üretim verimliliği çalışmalarının planlanan takvimin önünde ilerlediğini belirtiyor. Pilot üretimde elde edilecek sonuçlar, sürecin daha geniş ölçekte kullanılması için belirleyici olacak.

SONRAKİ ADIM A13

TSMC’nin yol haritasında A14’ü A13 izliyor. Şirket, 2029’da hacimli üretime geçmesini planladığı A13 ile çip kalıp alanını yüzde 6 küçültmeyi hedefliyor. A14 ile uyumlu tasarım kuralları sayesinde yeni sürece geçerken üretim hatlarında yapılması gereken değişikliklerin sınırlı tutulması amaçlanıyor.