TSK'ya ANKA-S takviyesi! Teslimatlar gerçekleştirildi

ANKA-S projesi kapsamında; önemli yeteneklerden bir tanesi olan Operasyon Eğitim ve Simülasyon Merkezi’nin (OSEM) Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatları, 16-17 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılan testler sonucunda başarı ile tamamlandı. Harekat bölgesinde kalkışı gerçekleştirilen uçakların kontrolünü, tafics veya uydu üzerinden devralma özelliğine sahip merkez, bu yeteneği ile uydu kapsam alanında olan dünyanın her yerindeki uçakların ülke içindeki tek merkezden tüm uçuş ve faydalı yük kontrolünü yapabiliyor.

Aynı anda altı hava aracı kontrolü sağlayan merkez, pilot ve faydalı yük operatörü eğitimleri için uçuş, sanal görev ve harekat simülasyonu yapabilen bir eğitim yardımcısı altyapı sunuyor.



ANKA-S

Yeni nesil faydalı yüklerin entegrasyonu ve milli imkânlar ile uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKA-S Sistemi, sahip olduğu milli uçuş kontrol bilgisayarı, milli hava aracı kontrol bilgisayarı ve milli IFF ile emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı.

TAI, mühendislerinin özenli çalışmaları ve yerli firmalarımızın verdiği desteklerle, milli ve yerli imkanları bir araya getirerek ülkemizdeki savunma sanayi başarısını artırmakta iddialı olmaya devam etti. AR-GE ve üretim çalışmalarını başarıyla yürüten TAI, Türk Savunma Sanayi’nin en önemli projeleri arasında gösterilen ANKA-S’in ilk aşamalarını başarıyla tamamladı.



ANKA-S, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na stratejik güç katacak bir sistemdir. Aynı anda 6 adet Hava Aracı uydu üzerinden kontrol edilebilecek. Bilgi güvenliği ve veri güvenliği en üst düzeye çıkartıldı. Tüm haberleşme sistemlerinde kriptolu veri iletimi sağlanarak, IFF ve Telsiz haberleşmesinde donanımsal kripto kullanıldı. Veri kaydı milli kriptolama çözümü ile korunmaktadır. Tam yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemleriyle operasyon sahasındaki her türlü zorluğa hazırdır.



Görevler tam olarak simüle edilmekte olup, hava aracı kalkış meydanından bağımsız acil durum üslerine iniş yapabilmektedir. Link kaybı durumunda tanımlı meydanlara tam otonom iniş gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, kamera güdümlü uçuş modu ve tam otonom uçuş özellikleri ile görev odaklı uçuş sağlamaktadır.



Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevleri, yeni nesil elektro optik/kızıl ötesi kamera ile teşhis, takip ve işaretleme görevlerinin icrası, MAK görevi ve telsiz rölesi ile hava-yer/yer – yer haberleşme desteği sağlanmaktadır.



SAYILARLA ANKA-S



Hava aracında toplam 181 ekipman; yer sistemlerinde toplam 84 ekipman olmak üzere toplam 265 ekipman entegrasyonu.



Hava aracında 1.575.897, yer kontrol istasyonu ve link sistemlerinde 3.703.802 satır milli yazılım kodu.

39 yerli firmadan çeşitli ürün tedariği.



Toplam 365 sözleşme gereksiniminden türetilmiş 27.500 gereksinime uygun tasarım ve geliştirme faaliyeti çalışması.



Hava aracında 5.350 m, yer sistemlerinde 7.437 m kablaj tasarım ve entegrasyonu.



Toplam 1.400 saat teorik ve uygulama kapsamlı kullanıcı eğitimi.



Her uçak için 96 milli firmanın; 390 kompozit parça, 65 kablaj, 620 metalik parça ve toplamda 385 adet üretim aparatı ile toplamda 1.500’ün üzerinde parçada üretim katkısı



9.000 saatten fazla laboratuvar, yer ve uçuş testi



44 Mbit /sec gerçek zamanlı veri indirme kapasitesi



1.500.000 SAAT İŞÇİLİK



Hava aracı üzerinde 24 saat veri kayıt ile sınıfının en geniş kabiliyeti



Aynı anda 6 H/A’nın tek bir merkez üzerinden uydudan kontrolü



42 farklı kalem ürünün 21 milli firma tarafından tasarım geliştirme katkılı yerli mühendislik ile geliştirilmesi



(Defence Türk)